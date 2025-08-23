Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Сам пускай едет на Украину с винтовкой!» Франция возмутилась призывом посла Италии к Макрону 1 1348

В мире
Дата публикации: 23.08.2025
BB.LV
Globallookpress.com

Globallookpress.com

ФОТО: Global Look Press

МИД Франции вызвал посла Италии из-за резких слов Сальвини о Макроне.

МИД Франции вызвал посла Италии в Париже Эмануэла Алессандро после резких слов вице-премьера Маттео Сальвини, направленных в адрес французского президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщило издание Le Figaro.

«Послу напомнили, что эти высказывания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между нашими двумя странами, а также недавним двусторонним событиям, которые выявили сильное сближение позиций двух стран, особенно в отношении неизменной поддержки Украины», — сказано в сообщении.

Ранее Сальвини резко прокомментировал позицию Макрона относительно отправки европейских войск на Украину. «Итальянские солдаты на Украине? Категорически нет. Если Эммануэль Макрон так хочет, пусть сам туда едет. Надевай каску, бери винтовку и сам езжай на Украину», — сказал политик.

Читайте нас также:
#война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го августа

    С чего это итальянский премьер такой умный? Потому что хорошо историю учил: в 40-х годах итальянские солдаты уже бывали на Украине. Там и остались чернозёмом...

    36
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 174
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 293
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 236
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 3
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 35
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 37
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 305
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 77
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 52
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 3
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 35
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео