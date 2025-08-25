Baltijas balss logotype
Предатели! Иранский чиновник обвинил Россию в помощи Израилю

В мире
Дата публикации: 25.08.2025
BB.LV
Предатели! Иранский чиновник обвинил Россию в помощи Израилю
ФОТО: Youtube

Садр: Россия предоставила Израилю разведданные в ходе 12-дневной войны.

Россия предоставляла Израилю разведданные в ходе 12-дневной войны с Ираном. Об этом заявил член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр в интервью телеканалу Seenergyir.

«Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране», — обвинил Садр.

По словам чиновника, Россия только осудила атаку Ирана Израилем. Садр подчеркнул, что у Москвы и Тегерана должны быть серьезные отношения, но «доверять нельзя».

Ранее стало известно, что США истощили четверть своего запаса современных ракет противоракетной обороны THAAD за 12 дней конфликта Израиля и Ирана.

#иран #россия
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    26-го августа

    Долго доходило до Ирана.... Но,наконец то дошло,что России верить нельзя,особенно после сдачи Сирии Израилю,а ведь в Сирии погибло много российских солдат.Ради Израиля?! Интересы России не интересует власть в стране-мошна и интересы узкой группы израильтян.Впрочем,как и в Латвии .Все ж предсказуемо давно,просто вначале красиво надули,обещая райские кущи как в Европе.👽

