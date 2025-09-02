Baltijas balss logotype
Кремль снова вспомнил о Януковиче: зачем его видео показали сейчас 6 6156

В мире
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Кремль снова вспомнил о Януковиче: зачем его видео показали сейчас
ФОТО: Youtube

Кремль, вероятно, приурочил публикацию видеообращения бывшего президента Украины Виктора Януковича к выступлению российского диктатора Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, Китай, чтобы придать легитимность требованиям о смене власти в Украине, считают аналитики Института изучения войны (ISW), пишет ЛЕТА со ссылкой на UNIAN и Meduza.

В новом видеообращении Янукович утверждает, что во время своего президентства работал над сближением Украины с Европейским союзом, а его конечной целью было вступление в ЕС.

Однако он также обвинил европейских партнёров в «некорректных» действиях во время переговоров и раскритиковал ЕС за «непонимание сложности экономической ситуации» в Украине.

В последний раз Янукович появлялся публично в июле 2022 года, когда он призывал украинцев сдаться России.

«Время записи видеообращения Януковича неизвестно, однако он начал с утверждения, что у Путина „абсолютная правда“, что выглядит как прямая реакция на высказывания Путина об Украине на саммите ШОС и указывает на возможную координированную информационную кампанию», — отмечают аналитики ISW.

Возможно, Кремль готовит почву для утверждений, что именно Янукович является легитимным лидером Украины, а не президент Владимир Зеленский.

Видеообращение Януковича в понедельник опубликовало кремлёвское пропагандистское агентство «РИА Новости».

В ролике он действует по кремлёвскому сценарию, заявляя, что даже не рассматривал возможность вступления в НАТО, так как это привело бы к «внутреннему противостоянию».

«РИА Новости» утверждает, что Янукович беседовал с журналистами, однако не уточняет, где, когда и при каких обстоятельствах состоялась эта «беседа».

В опубликованной записи видно, что бывший президент Украины смотрит в камеру и, вероятно, читает текст с телесуфлёра, а не отвечает на вопросы журналистов.

После смены власти в Украине в 2014 году Янукович бежал в Россию.

В Украине он был приговорён к 13 годам заключения за государственную измену и участие в агрессивной войне. Бывший президент также получил ещё 15 лет тюрьмы за организацию незаконной перевозки лиц через границу и подстрекательство к дезертирству.

#война рф и украины #янукович
Оставить комментарий

(6)
  • bt
    bory tschist
    2-го сентября

    to Алексей Зиновьев: так ведь, хозяин одного борделя – всегда должны хвалить хозяев другого ...

    0
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    bory tschist
    3-го сентября

    "...когда Вы говорите, Иван Васильевич. Впечатление такое что Вы бредите..."

    3
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го сентября

    Поправился и похорошел, даже зубья новые вставил?

    12
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Mr.FGJCNJK
    2-го сентября

    Пофорсить обновой видимо решил 😁

    6
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го сентября

    И где тогда демократия в Латвии?

    20
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го сентября

    О как качественно ВВ просматривает российские СМИ. А остальным запрещено. Дискриминация получается.

    62
    1
Читать все комментарии

