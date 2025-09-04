ООН признала сексуальные преступления ХАМАС 7 октября. Что дальше?

Теперь, когда мир признал произошедшее, голоса жертв должны привести нас к борьбе за мир, где жизни женщин действительно имеют значение, пишет доктор Кочав Элкаям-Леви.

Недавно Организация Объединённых Наций официально признала сексуальные преступления, совершённые ХАМАС c 7 октября. ХАМАС был включён в чёрный список ООН вооружённых групп, ответственных за систематические изнасилования и сексуальное насилие в конфликтах.

Это признание не только дипломатическое достижение; оно является прямым упрёком всем тем, кто пытался отрицать, минимизировать или скрывать эти зверства. Отныне не может быть никаких сомнений: изнасилование и сексуальные пытки были и остаются центральной частью кампании террора ХАМАС.

Как женщины, которые участвовали в этом процессе с самых первых дней, мы знаем, как трудно было достичь этого момента. Тишина и отрицание, когда жертвами были израильские женщины, были ошеломляющими. Женоненавистничество, антисемитизм и политика вновь вытеснили женщин на обочину, на этот раз со стороны многих из тех, кто должен был их больше всех защищать.

Этот этап является результатом многомесячной кропотливой работы со специальным представителем ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах под руководством Министерства иностранных дел Израиля, Совета национальной безопасности и миссии Израиля в ООН.

Его поддержали голоса гражданского общества, включая первую леди Михаль Герцог, лидеров феминистского движения в Израиле и за рубежом, а также неустанная поддержка женских организаций по всему миру. Это коллективный успех, достигнутый вопреки всем трудностям.

Без уголовной ответственности это остаётся символическим жестом

Но признание, как бы важно оно ни было для исцеления и справедливости, не может быть конечной точкой для нас. За каждым документом ООН и дипломатическим заявлением стоит изнасилованная женщина, подвергнутый пыткам мужчина, разрушенная семья. Каждое признание несёт в себе заглушенный голос жертвы, чьё достоинство было разрушено невообразимыми способами.

Как те, кто наблюдает за этими преступлениями уже несколько месяцев, мы разделяем их боль. Они присутствуют на каждом нашем шагу, напоминая нам, что эти преступления нельзя отнести к разряду сносок в истории.

Это признание во многом является лишь концом начала. Следующий шаг, самый трудный, должен быть связан с преследованием и компенсацией тем, кто пострадал больше всего.

Сейчас нужна ответственность не только исполнителей на местах, но и тех, кто планировал, подстрекал, финансировал и праздновал сексуальное насилие как садистское проявление унижения.

Без уголовной ответственности это признание рискует стать символическим жестом. Путь к судебному преследованию будет трудным, но эта веха — важное достижение, дающее нам надежду на то, что жертвы будут услышаны, а их голоса не замолкнут.

Это не только борьба Израиля. Как показали Босния, Руанда и геноцид езидов, сексуальное насилие является оружием террора.

Международное сообщество может и должно реагировать соответствующим образом. Ответственность не может лежать только на Израиле. Необходимы механизмы правосудия, объединяющие местных и международных прокуроров, чтобы привлечь к ответственности лидеров ХАМАС и их пособников за пределами Израиля.

Не слова, а действия

Это испытание для человечества. Если мир снова потерпит неудачу, террористическим организациям будет ясно: практика изнасилований работает.

Мы работали именно для этого момента, дня после признания, когда борьба переходит к справедливости. Решение ООН знаменует важный поворотный момент.

Теперь Израиль и международное сообщество будут оцениваться не по словам, а по действиям: будут ли они преследовать виновных и создадут ли механизмы для совместной ответственности в юрисдикциях Израиля, Германии, США, Великобритании, Франции и других стран.

7 октября был уникален тем, что многие из жертв были гражданскими лицами из разных стран. Ответственность разделена.

Руководство ХАМАС находится не только в Газе или израильских тюрьмах; оно сидит в Дохе и других столицах. Им не должно быть позволено действовать безнаказанно.

Теперь, когда мир признал произошедшее, голоса тех, кто пострадал, должны вести нас к борьбе за мир, в котором жизнь женщин действительно имеет значение. Их голоса должны направлять нас, чтобы их страдания не были напрасными, и их мужество помогло построить более безопасный мир для женщин повсеместно.

*Доктор Кохав Элкаям-Леви - основательница и председатель Гражданской комиссии по преступлениям ХАМАС против женщин и детей 7 октября. Она преподаёт в Университете Рейхмана и является старшим научным сотрудником Института Хартмана. Она была удостоена Премии Израиля в области солидарности в 2024 году.