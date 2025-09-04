Россия меняет подход к массированным обстрелам Украины - аналитик

Во время следующих массированных обстрелов Украины Россия будет использовать меньшее количество ракет, отдавая предпочтение дронам. Об этом заявил эксперт по вопросам авиации Константин Криволап в эфире "Киев24".

По его словам, сейчас у россиян планы - производство 200 "Шахедов" в сутки до конца этого года.

"Они пытаются до конца года выйти на цифру 200 "Шахедов" в сутки, они хотят производить. Нужно понимать, что когда идет атака, то, условно говоря, 50% - это идут "Шахеды", - сказал он.

Криволап подчеркнул, что РФ сейчас сфокусирует свои атаки на нашей энергетической инфраструктуре.

"Потому что других особых решений у россиян нет по отношению к нам. И они будут это делать. Будем ли мы готовы к этому, это другой вопрос. Нужно понимать, что россияне будут улучшать возможности дронов. Мы уже видели дроны-разведчики, видим "Герберы", которые выполняют функции разведчиков и ретрансляторов. Мы видим "Шахеды", некоторые из которых оснащены камерами наблюдения и могут выполнять функции ведущих, если будет применение роевых технологий. Количество ракет будет уменьшаться в процентном значении... Может вообще россияне откажутся от ракет, потому что мы их точно сбиваем", - пояснил Криволап.

Он добавил, что вероятно, РФ будет уменьшать процентное количество ракет во время массированных атак, отдавая предпочтение дронам.