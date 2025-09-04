Baltijas balss logotype
Россия меняет подход к массированным обстрелам Украины - аналитик

В мире
Дата публикации: 04.09.2025
УНИАН
Россия меняет подход к массированным обстрелам Украины - аналитик
ФОТО: dreamstime

Во время следующих массированных обстрелов Украины Россия будет использовать меньшее количество ракет, отдавая предпочтение дронам. Об этом заявил эксперт по вопросам авиации Константин Криволап в эфире "Киев24".

По его словам, сейчас у россиян планы - производство 200 "Шахедов" в сутки до конца этого года.

"Они пытаются до конца года выйти на цифру 200 "Шахедов" в сутки, они хотят производить. Нужно понимать, что когда идет атака, то, условно говоря, 50% - это идут "Шахеды", - сказал он.

Криволап подчеркнул, что РФ сейчас сфокусирует свои атаки на нашей энергетической инфраструктуре.

"Потому что других особых решений у россиян нет по отношению к нам. И они будут это делать. Будем ли мы готовы к этому, это другой вопрос. Нужно понимать, что россияне будут улучшать возможности дронов. Мы уже видели дроны-разведчики, видим "Герберы", которые выполняют функции разведчиков и ретрансляторов. Мы видим "Шахеды", некоторые из которых оснащены камерами наблюдения и могут выполнять функции ведущих, если будет применение роевых технологий. Количество ракет будет уменьшаться в процентном значении... Может вообще россияне откажутся от ракет, потому что мы их точно сбиваем", - пояснил Криволап.

Он добавил, что вероятно, РФ будет уменьшать процентное количество ракет во время массированных атак, отдавая предпочтение дронам.

#вооружение #война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
24
2
0
3
2
2

Оставить комментарий

(3)

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го сентября

    Врать никому нельзя запретить, ибо человек велик в своих замыслах, но немощен в их осуществлении. В этом и его беда и его обаяние.

    38
    7
  • OT
    Ol Ti
    4-го сентября

    они сами верят в то, что говорят - про то, что ракеты сбиваются? идиоты

    69
    15
  • А
    Алекс
    Ol Ti
    4-го сентября

    Без оскорбления не можешь?Воспитание не позволяет?Сочувствую

    4
    26
Читать все комментарии

