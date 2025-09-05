Baltijas balss logotype
Иностранные военные в Украине станут целями для РФ - Путин 5 600

В мире
Дата публикации: 05.09.2025
Deutsche Welle
Иностранные военные в Украине станут целями для РФ - Путин
ФОТО: пресс-фото

Выступая на ВЭФ, президент РФ предупредил, что иностранные войска в случае появления их в Украине до окончания боевых действий станут "законными целями для поражения", пишет DW.

В случае появления в Украине иностранных военных до завершения там боевых действий Москва будет расценивать их как "законные цели для поражения". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в пятницу, 5 сентября.

"Что касается возможных воинских контингентов на Украине. Это одна из первопричин (войны, развязанной Россией против Украины. - Ред.) - втягивание Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", - цитирует главу российского государства агентство "Интерфакс".

При этом Путин отметил, что, "если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру", необходимости в нахождении иностранных военных на территории Украины, с его точки зрения, не будет. По словам российского президента, при достижении договоренностей по мирному урегулированию Москва намерена исполнять их "в полном объеме". Также РФ будет уважать "те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины", пообещал Путин.

Путин о своей возможной встрече с Зеленским

Что касается своей возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую ранее анонсировал президент США Дональд Трамп и на проведении которой настаивают европейские лидеры, в том числе канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), тот тут Владимир Путин в очередной раз предложил провести ее в Москве, назвав российскую столицу "лучшим местом" для подобного саммита. Со своей стороны украинский лидер Владимир Зеленский ранее неоднократно подчеркивал, что встречаться с Путины в РФ он считает неприемлемым.

Накануне, 4 сентября, в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих", состоящей из стран, готовых оказывать дальнейшую поддержку Украине в ее оборонительной войне против России. После этого саммита президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в миротворческой миссии по окончании войны готовы участвовать 26 государств.

В свою очередь Зеленский заявил о достижении соглашения об общих рамках гарантий безопасности для его страны.

Москва же не вправе определять, допустимо ли присутствие западных войск на территории Украины в случае достижения мирного соглашения, решение на этот счет может принимать только Киев, заявил накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

#путин #война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(5)
  • bt
    bory tschist
    5-го сентября

    ... a то, что может произойти с хранящимся за рубежом российским капиталом, другой недвижимостью и банковскими счётами на Западе, пропутинских дебилов и их семей (?) – мало кого из голожопыx в рф волнует, a ведь это тоже – цели и очень даже ... "солидные".

    1
    20
  • Ч
    Чангл
    bory tschist
    5-го сентября

    Мы за ценой непостоим. Учи убогий песни.

    7
    1
  • A
    Aleks
    5-го сентября

    Так об этом говорил года три обратно,имея ввиду иностранных наемников и что ?!А ничего. Естественно,что они будут целями,ведь выбирать было бы странно:По украинцам бить,а этих беречь.😀 Поэтому Путин и предупреждает:С удовольствием бы не стрелял бы по западным войскам,но люди меня не поймут,поэтому прошу понять и простить .

    18
    2
  • З
    Злой
    Aleks
    5-го сентября

    Злые языки поговаривают- среди трёх богатырей Илья Муромец еврей.

    3
    1
  • З
    Злой
    Aleks
    5-го сентября

    Если бы гейропа не лезла и занималась бы своими проблемами, сеяла хлеб, доила молоко, делала хорошие телевизоры Грюндиг, то всё было хорошо, а так, воевать не способны радужные зонтики, а по морде получат по полной, давно известно, европа жаждет реванша за проигрыш, но ВВП им шансов не даст, и полетят немецкие сосиски с пивом разорванные в клочья более грубой силой.

    16
    1
Видео