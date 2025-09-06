Baltijas balss logotype
На Украине многие отцы и дети не общаются из-за отношения к России 1 699

В мире
Дата публикации: 06.09.2025
УНИАН
На Украине многие отцы и дети не общаются из-за отношения к России

Украинский блогер Повар Данил (настоящее имя - Даниил Перетягин) признался, что его отец поддерживает Российскую Федерацию.

В интервью Слава+ комик, который вырос во временно оккупированной Каховке, рассказал, что его отношения с отцом нельзя было назвать близкими. По словам Даниила, тот не был "его героем" и не умел во время общения с сыном делать скидку на его возраст.

Позиция относительно войны против Украины поставила точку на их общении, поскольку комик считает, что в этом просто нет смысла: "Он родился, вырос и сформировался в России. Он учился в Херсоне, это тоже русскоязычный город. Он всегда не любил западную часть Украины, Майдан не поддерживал, смотрел Путина. Он еще очень упрямый и считает неправым меня".

Как известно, Даниил - не единственный украинец, который прекратил общаться с отцом из-за войны в Украине. В начале полномасштабного вторжения множество людей столкнулись с подобной ситуацией.

Ранее о разрыве с отцом из оккупированного Донецка рассказал актер Владимир Ращук, который присоединился к украинской армии.

#украинцы #украина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    6-го сентября

    10 млн.украинцев имеют ближайших родственников в России-братья,сестры,матери,отцы ... Это ж надо было так стравить родных людей и прекрасно известно,какие сволочи это сделали...Бог сотворил Небо и Землю,а черт эту паскудную сЕмью...👽

    13
    1

