На Украине многие отцы и дети не общаются из-за отношения к России

В интервью Слава+ комик, который вырос во временно оккупированной Каховке, рассказал, что его отношения с отцом нельзя было назвать близкими. По словам Даниила, тот не был "его героем" и не умел во время общения с сыном делать скидку на его возраст.

Позиция относительно войны против Украины поставила точку на их общении, поскольку комик считает, что в этом просто нет смысла: "Он родился, вырос и сформировался в России. Он учился в Херсоне, это тоже русскоязычный город. Он всегда не любил западную часть Украины, Майдан не поддерживал, смотрел Путина. Он еще очень упрямый и считает неправым меня".

Как известно, Даниил - не единственный украинец, который прекратил общаться с отцом из-за войны в Украине. В начале полномасштабного вторжения множество людей столкнулись с подобной ситуацией.

Ранее о разрыве с отцом из оккупированного Донецка рассказал актер Владимир Ращук, который присоединился к украинской армии.