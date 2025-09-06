Baltijas balss logotype
Си и Путин начислили себе по 150, но зачем?

В мире
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Лидеры двух авторитарных режимов.

Лидеры двух авторитарных режимов.

«Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок».

Российский президент Владимир Путин и китайский председатель Си Цзиньпин говорили о способах продлить жизнь и трансплантации органов, их беседа случайно была записана микрофонами, утверждают Reuters, Bloomberg, ABC и Japan Times.

Это произошло в среду на саммите ШОС, когда Путин и Си вместе шли во главе колонны из более чем двух десятков иностранных лидеров на военный парад, посвященный 80-й годовщине завершения Второй мировой войны.

Bloomberg пересказывает разговор, который длился меньше минуты так: сперва Си произнес несколько фраз на китайском языке, были слышны «в наши дни» и «70 лет». После этого переводчик произнес по-русски: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок».

Путин ответил, активно жестикулируя пальцами, но его слова были не слышны журналистам. Однако следом на запись попали слова переводчика, который сказал по-китайски: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет пересаживать постоянно, и люди смогут становиться все моложе и моложе и даже достичь бессмертия».

«Согласно прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет», — сказал Си, передает Bloomberg.

#путин
Оставить комментарий

