Открытие границ для украинских мужчин в возрасте 18-22 лет грозит потерей рабочей силы на рынке труда. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на представителей бизнес-сообщества.

По словам предпринимателей, молодежь уже начала увольняться с работы, планируя выезд из страны с намерением остаться за границей.

"Люди просто встали и уехали. Звонят и говорят: "Я в Швейцарии". Это новая реальность", - описал ситуацию в сети магазинов "Сильпо" старший партнер компании Korn Ferry Роман Бондарь.

Директор по управлению персоналом в компании МХП Сергей Николаев жалуется, что открытие границ для молодежи разрушило бизнес-стратегии, которые строились с начала войны. По его словам, компания системно инвестировала в молодежь, но теперь "в один момент" все это разрушено.

Как пояснил президент Владимир Зеленский, главная цель этих послаблений - удержать в стране молодежь мужского пола. Из-за ограничений, действовавших до того, родители массово вывозили 17-летних ребят за границу, и те поступали уже в зарубежные вузы, что почти исключает их возвращение в Украину в будущем. Теперь же у родителей нет острой необходимости вывозить юношей за границу: те могут поступать в украинские вузы, что увеличивает шансы на то, что молодежь и дальше будет оставаться в Украине.

В пограничной службе уверяют, что существенного увеличения пассажиропотока на выезд из Украины они не фиксируют.