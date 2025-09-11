Baltijas balss logotype
Молодежь массово покидает Украину, работать стало некому 3 624

В мире
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Население бежит из страны, где все трудней выживать.

Население бежит из страны, где все трудней выживать.

"Звонят и говорят: "Я в Швейцарии".

Открытие границ для украинских мужчин в возрасте 18-22 лет грозит потерей рабочей силы на рынке труда. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на представителей бизнес-сообщества.

По словам предпринимателей, молодежь уже начала увольняться с работы, планируя выезд из страны с намерением остаться за границей.

"Люди просто встали и уехали. Звонят и говорят: "Я в Швейцарии". Это новая реальность", - описал ситуацию в сети магазинов "Сильпо" старший партнер компании Korn Ferry Роман Бондарь.

Директор по управлению персоналом в компании МХП Сергей Николаев жалуется, что открытие границ для молодежи разрушило бизнес-стратегии, которые строились с начала войны. По его словам, компания системно инвестировала в молодежь, но теперь "в один момент" все это разрушено.

Как пояснил президент Владимир Зеленский, главная цель этих послаблений - удержать в стране молодежь мужского пола. Из-за ограничений, действовавших до того, родители массово вывозили 17-летних ребят за границу, и те поступали уже в зарубежные вузы, что почти исключает их возвращение в Украину в будущем. Теперь же у родителей нет острой необходимости вывозить юношей за границу: те могут поступать в украинские вузы, что увеличивает шансы на то, что молодежь и дальше будет оставаться в Украине.

В пограничной службе уверяют, что существенного увеличения пассажиропотока на выезд из Украины они не фиксируют.

Читайте нас также:
#эмиграция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    Оставят небольшой процент рабов,ведь кто то должен обслуживать приезжающих раввинов с семействами,ведь они в жизни не работали и работать не собираются

    7
    5
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    Оставят небольшой процент рабов,ведь кто то должен обслуживать приезжающих раввинов с семействами,ведь они в жизни не работали и работать не собираются

    4
    6
  • ТТ
    Тим Тим
    Aleks
    11-го сентября

    Ты очевидно "Майн Кампф"Адольфа начитался или еврей у тебя жену увёл?!

    4
    2
Читать все комментарии

