Один из сооснователей «Валдайского клуба» и бывший декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов опубликовал в «Российской газете» очередную программную статью. В ней он утверждает, что Россия не сможет победить в нынешнем конфликте на Украине так же, как когда-то победила армии Наполеона или Гитлера. Победа, по его словам, не принесет устойчивого мира, а лишь ускорит «скольжение к третьей мировой».

Тезис Караганова фактически легализует нарратив о «непобеде». Но Караганов известен своими радикальными нарративами, его аудитория специфическая: Z-блогеры, ультрапатриоты и силовики. Понятно, что официальные медиа этот нарратив скорее использовать не будут.

Караганов хорошо узнаваем во внешнем мире, он известный эксперт и,следовательно, к его словам должны прислушаться в мире. Непобеда- это не столько недостижение целей "СВО", сколько перманентное состояние войны.

Караганов предлагает России заняться «сибиризацией» — переселением "ветеранов СВО" в Сибирь. Он пишет, что «острый период военного конфликта с Западом на полях Украины» подходит к завершению, и на повестке — «Восточный поворот 2.0», включающий масштабные инвестиции в восточные регионы и создание «Кодекса россиянина XXI века». Это,скорее, сигнал уже патриотической общественности. Ультрапатриотам предложено заняться созиданием, а не обсуждением минувших побед и поражений.

«Караганов постоянно позиционирует себя как близкий к АП эксперт, его мнение заметно важно,но настолько же и радикально. Но Караганов говорит о темах, которые волнуют Кремль. Сейчас это- оценка СВО и проблема ветеранов», — утверждает источник телеграм-канала "Кремлевский Безбашенник".

Еще один собеседник отмечает, что публикация Караганова — это, скорее, демонстративное предложение рецепта для власти: социальную напряженность можно снять путем сосредоточения на восточном векторе. Но, подчеркивает источник, сама идея «сибиризации» выглядит скорее радикальным сценарием: многие ветераны нуждаются в длительной реабилитации, а не в «ссылке» на стройки.

Ранее, в 2021 году, Сергей Шойгу уже предлагал построить в Сибири несколько городов-миллионников. И инициатива Караганова - это логическое завершение идеи Шойгу. Новые сибирские проекты как проект посвоенной жизни.

Источники сходятся во мнении, что сибирский вектор может стать точкой роста. Но для этого нужны десятилетия инвестиций, смысловые планы и работающая экономика.

Задача Караганова - задать вектор дискуссии «что делать властям в ситуации непобеды». Ответ понятен- стране нужна глобальная задача.

