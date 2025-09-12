Baltijas balss logotype
Путин изменил программу по переселению «соотечественников»

В мире
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Путин изменил программу по переселению «соотечественников»
ФОТО: Global Look Press

Президент России Владимир Путин внес изменения в госпрограмму по содействию добровольному переселению соотечественников.

Обновление освобождает от обязанности подтверждения владения русским языком тех соотечественников, которые были гражданами Белоруссии, Казахстана, Украины или Молдавии. Аналогичная мера коснется тех репатриантов, которые хотят участвовать в программе в общем порядке.

Помимо того, глава государства расширил круг лиц, которые могут принять участие в госпрограмме в качестве репатрианта. В список внесены те, кто родился и ранее жил на территории новых регионов России, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что в России значительно сократилось количество допущенных к школе детей мигрантов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил тогда, что связано это с неудовлетворительными результатами тестирования на знание русского языка.

#россия
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    12-го сентября

    А русские граждане и неграждане из ЛАТВИИ должны сдавать экзамен по русскому языку!? Думаю,ещё и тест на лояльность,ведь Соловьев постоянно называл русских Латвии предателями.Редкостиная еврейская мразь,внезапно ставшая русским.👽

    18
    18

Видео