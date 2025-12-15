Литва согласилась бы отправить в Минск на переговоры посла по особым поручениям 1 410

Дата публикации: 15.12.2025
BB.LV
На рубеже двух соседних государств происходит много инцидентов.

"В целом мы должны ответить себе на вопрос: каковы наши ожидания, что это нам даст?"

Министр иностранных дел Кястутис Будрис говорит, что Литва согласилась бы направить посла в Беларусь для переговоров посла по особым поручениям.

«Такой уровень был бы возможен с нашей стороны. Мы это предусмотрели. Мы неоднократно направляли такое предложение Беларуси как устно, так и письменно», — сказал глава литовского дипломатического ведомства в пятницу в программе 15min «Давайте обсудим. С Тадасом Игнатавичюсом».

Министр выразил сомнение в пользе переговоров с Беларусью и утверждает, что более серьёзные переговоры с соседней страной должны получить «одобрение на национальном уровне».

«В целом мы должны ответить себе на вопрос: каковы наши ожидания, что это нам даст? Когда идёшь на переговоры, приносишь разное – тяжелое и лёгкое, видишь процесс и то, к чему мы хотим прийти, и о чём мы вообще будем здесь вести переговоры? Это вещи, обсуждать которые у нас нет никаких полномочий, потому что они находятся в компетенции Европейского союза. Санкции сразу же отпадают, потому что это не только дело Литвы», – сказал Будрис.

Недавний рост контрабанды из Беларуси с использованием воздушных шаров несколько раз за последние месяцы мешал работе Вильнюсского и Каунасского аэропортов. Инциденты с контрабандой по воздуху привели к тому, что Вильнюс на несколько недель ограничил работу пограничных пунктов с Беларусью, а Минск теперь отказывается выпускать грузовики, зарегистрированные в Литве, за пределы своей страны. Литовское руководство считает эти действия гибридной атакой минского режима.

#Литва #санкции #контрабанда #дипломатия #переговоры #Беларусь #политика
