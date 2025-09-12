В ЕС призвали фон дер Ляйен собрать чемоданы и покинуть пост

Главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен пора собирать чемоданы и покидать свой пост, поскольку ее политический курс ведет Европейский союз (ЕС) в пропасть. С таким призывом выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его заявление опубликовал госсекретарь по международным коммуникациям и связям Золтан Ковач в своем аккаунте социальной сети X.

«Необходимо пересмотреть все важные вопросы, так как Евросоюз во главе с фон дер Ляйен катится в пропасть (...) Ей пора паковать чемоданы и оставить Брюссель тем, кто сможет проводить более эффективную политику», — посетовал венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что фон дер Ляйен должна покинуть пост председателя ЕК из-за своих милитаристских взглядов. По его словам, политик также пригрозила сократить финансирование для стран, которые не поддерживают политику Брюсселя.

10 сентября фон дер Ляйен во время ежегодного послания Европарламенту о положении дел предложила отменить в Евросоюзе правило единогласного голосования для принятия внешнеполитических решений.