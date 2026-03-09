Самые влиятельные страны мира: США первые, а Латвия опередила 235-миллионную Нигерию

Дата публикации: 09.03.2026
Изображение к статье: Америка знаменита по всему миру.

Америка знаменита по всему миру.

Люди уважают стабильные государства с высоким качеством жизни и эффективным управлением.

Данные для этой карты основаны на рейтинге Brand Finance Global Soft Power Index 2026. Индекс оценивает и ранжирует страны по тому, насколько позитивно они воспринимаются в мире — на основе глобальных опросов и других показателей общественного восприятия.

Соединенные Штаты занимают первое место в рейтинге Global Soft Power Index 2026 с результатом 74,9 балла — всего на 1,4 балла опережая Китай, расположившийся на втором месте.

Лидерство США объясняется высокой узнаваемостью и масштабным влиянием в таких сферах, как индустрия развлечений, технологии, образование и международное лидерство.

Высокие оценки также получили Швейцария (63,2) и Канада (63,2), что отражает их репутацию стабильных государств с высоким качеством жизни и эффективным управлением.

Россия заняла 14-е место, уступив Швеции (13 место) и опередив Нидерланды (15 место)

Страны со средними позициями — такие как Индия (48,0) и Бразилия (49,2) — обладают значительным культурным и региональным влиянием, тогда как меньшие государства и развивающиеся рынки демонстрируют более разнородные результаты в нижней части списка.

Этот рейтинг наглядно показывает, что влияние в современном мире определяется не только экономической или военной мощью, но и способностью формировать привлекательный образ, вызывать доверие и задавать повестку на международной арене.

Латвия заняла в рейтинге 70-е место, уступив Мальте (69 место), но опередив Нигерию (71 место). Население последней составляет около 235 миллионов человек.

#США #Латвия #рейтинг #геополитика #Нигерия #политика
