NBC: сухопутные войска США также готовятся к боевым действиям в Иране

Дата публикации: 09.03.2026
Экипаж танка Abrams отрабатывает учебную задачу.

Потенциальное развертывание может означать проведение ограниченных спецопераций.

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражал серьезную заинтересованность в размещении американских наземных войск на территории Ирана. Об этом сообщили несколько американских чиновников и источников, знакомых с внутренними обсуждениями в администрации, пишет NBC News.

По их словам, во время бесед с помощниками и представителями Республиканской партии Трамп описывал возможный послевоенный сценарий для Ирана. Речь шла не о масштабном вторжении, а о небольшом контингенте войск США, который можно было бы использовать для достижения конкретных стратегических целей.

Источники отмечают, что президент не принимал окончательных решений и не отдавал приказов о введении наземных сил. Однако частные обсуждения свидетельствуют, что он рассматривает такой вариант более серьезно, чем следует из его публичных заявлений.

В интервью газете New York Post Трамп заявил, что не исключает использования наземных сил:

"У меня нет никаких сомнений относительно использования воинских частей на местах", – сказал он, добавив, что такой вариант может понадобиться только при определенных условиях.

Эксперты отмечают, что потенциальное развертывание войск может означать проведение ограниченных спецопераций – например, рейдов для уничтожения важных целей или контроля над ядерными объектами. В то же время, по словам аналитиков, это существенно отличается от полномасштабной наземной операции.

Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов к возможному введению американских войск.

"Мы ждем их. Мы уверены, что сможем им противостоять, и это будет для них большой катастрофой", – сказал он, добавив, что Иран "подготовился к любому сценарию".

