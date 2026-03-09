Литва все еще надеется, что ее позовут на войну с Ираном

Дата публикации: 09.03.2026
BNS
Изображение к статье: Литва все еще надеется, что ее позовут на войну с Ираном
ФОТО: pixabay

Литва должна рассмотреть возможность военной поддержки союзников в борьбе против Ирана, но говорить об этом пока рано, поскольку запросов о помощи не поступало, заявил главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис.

«Пока никто не просил этой помощи, но если бы такая гипотетическая ситуация возникла, я думаю, мы должны были бы рассмотреть ее. Но сегодня говорить о том, чего реально нет, мне кажется, слишком рано», — сказал Матулёнис в воскресенье в программе LRT «Неделя».

«Этот вопрос на самом деле должен быть адресован главнокомандующему армией. (...) Если предложения будут представлены, тогда политики и будут решать», — добавил он, отвечая на вопрос, как именно Литва могла бы внести свой вклад.

Матулёнис подчеркнул, что разговоры о возможной военной поддержке Литвы — это «немного преждевременный выход на трассу» с целью продемонстрировать солидарность страны с партнерами.

«Угроза Ирана существует не только для Израиля, но и для Европы, поэтому мы должны быть на стороне США и Израиля в этой конкретной войне», — отметил советник президента.

Он также отметил, что Россия «любой ценой» добивается отмены санкций, но это не обсуждается.

«Пока у нас нет никаких плохих признаков того, что санкции будут отменены. Напротив, санкции ужесточаются, и (есть — BNS) 20-й пакет санкций, так что они начинают действовать», — сказал Матулёнис национальному вещателю.

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАПАДА ПО ПОДДЕРЖКЕ УКРАИНЫ МОГУТ СНИЗИТЬСЯ

Советник президента также признал, что рост цен на нефть и газ, вызванный военными действиями на Ближнем Востоке, если он продолжится, выгоден России, но это можно компенсировать более жесткими санкциями.

Автор - Павел Кириллов
