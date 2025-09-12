Baltijas balss logotype
В США оценили сроки отказа Европы от российского газа 0 415

В мире
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
В США оценили сроки отказа Европы от российского газа
ФОТО: Youtube

Минэнерго США: Евросоюз может отказаться от газа из РФ за полгода-год.

Министр энергетики США Кристофер Райт оценил возможные сроки отказа Европейского союза от российского газа. Американского чиновника процитировало Reuters.

По его словам, данный процесс занял бы у Евросоюза от 6 до 12 месяцев. В качестве замены Райт предложил американский сжиженный газ и добавил, что, скорее всего, процесс отказа от российского топлива прошел бы легко и что США вместе с ЕС могли бы ускорить его. Этому предшествовало заявление еврокомиссара Дэна Йоргенсена о том, что Европейская комиссия рассматривает вариант полного запрета на импорт российского газа. По его словам, зависимость ЕС от российских энергоносителей неприемлема и Брюссель должен найти решение этой проблемы.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также высказывалась о том, что ЕС стремится к ускоренному отказу от российского ископаемого топлива в рамках новых санкций против Москвы. По словам Райта, чем быстрее Европа прекратит импортировать газ из РФ, тем быстрее она сможет оказать давление на Москву.

#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео