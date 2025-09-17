Baltijas balss logotype
Больше никакой помощи? В ЕС придумали план отказа от временной защиты украинцев 1 1486

В мире
Дата публикации: 17.09.2025
Deutsche Welle
Больше никакой помощи? В ЕС придумали план отказа от временной защиты украинцев
ФОТО: dreamstime

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС, пишет DW.

Евросоюз планирует постепенно отказаться от предоставления временной защиты гражданам Украины, бежавшим из своей страны в связи с полномасштабным вторжением России. Общие рекомендации, принятые Советом ЕС во вторник, 16 сентября, направлены на то, чтобы обеспечить возвращение беженцев в Украину или переход к другим легальным статусам проживания в странах Евросоюза.

"Солидарность ЕС с украинским народом остается непоколебимой. В то же время вполне разумно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинскому народу вернуться домой, чтобы помогать в восстановлении своей страны", - заявил министр по делам иностранцев и интеграции Дании Кааре Дювбад Бек.

По словам датского министра, ЕС стремится к тому, чтобы возвращение в Украину "происходило постепенно и с акцентом на устойчивую реинтеграцию". В частности, правительства стран ЕС могут разрешить украинским беженцам "ознакомительные поездки в Украину", говорится в пресс-релизе.

Возможность получить ВНЖ по учебе, работе и другим основаниям для украинцев

В то же время Совет ЕС призывает европейские страны выдавать украинским беженцам национальные виды на жительство - например, на основании трудоустройства, обучения или семейного положения. "Лицам, пользующимся временной защитой, также следует разрешить подавать заявки на получение статусов в соответствии с законодательством ЕС, например, связанных с высококвалифицированной работой", - говорится в рекомендациях.

Совет Евросоюза также рекомендовал создать в странах ЕС "Центры единства" (Unity Hubs), в которых украинцы смогут получить информацию о трудоустройстве, помощь с документами или с планированием возвращения в Украину. Финансироваться такие центры будут за счет средств Евросоюза.

Срок действия программы временной защиты для украинцев в ЕС, впервые введенной в марте 2022 года в связи с полномасштабным вторжением России, истекает 4 марта 2027 года. В рамках этой программы защитой ЕС пользуются около 4 миллионов украинских граждан.

#война рф и украины #украинские беженцы #украинцы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • VU
    Vards Uzvards
    17-го сентября

    "правительства стран ЕС могут разрешить украинским беженцам "ознакомительные поездки в Украину", говорится в пресс-релизе" - аттракцион невиданного великодушия и щедрости. Ещё можно разрешить ездить\ходить на красный свет светофора, заплывать за буйки, прыгать из самолёта без парашюта и т.д.

    6
    3

