В мире
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
В США представили мобильную пусковую установку X-MAV для ракет Tomahawk.

Американская компания Oshkosh Defense представила в США линейку мобильных пусковых установок. Об этом сообщается на сайте организации.

Фирма показала семейство многоцелевых автономных транспортных средств (FMAV) на выставке AUSA 2025. В серию вошли многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Уточняется, что X-MAV может быть вооружен четырьмя ракетами Tomahawk.

Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) имеет функции дистанционного управления и автоматизированного снабжения. Машина оснащена семейством боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО). Легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию. L-MAV можно использовать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и радиоэлектронной борьбы.

«Армия четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы», — отметил представитель Oshkosh Defense Пэт Уильямс. Он подчеркнул, что семейство мобильных пусковых установок разработано на базе проверенных тактических машин.

#сша
