Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Томагавки» - это не про ракетное превосходство: дипломат объяснил, чего так боятся в РФ 0 1131

В мире
Дата публикации: 15.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: «Томагавки» - это не про ракетное превосходство: дипломат объяснил, чего так боятся в РФ

"Томагавк" - это элемент торга между Трампом и Путиным, и этот торг выходит за рамки российско-украинской войны, считает дипломат.

Основные опасения России - это наличие на территории Украины ракет, контролируемых Соединенными Штатами Америки, которые могут потенциально нести ядерное оружие. Об этом в интервью Obozrevatel сказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.

Отвечая на вопрос о возможной передаче Вооруженным силам Украины "Томагавков", он отметил, что разговоры об этом актуализировались из-за намерения принудить Россию к миру, чтобы оборвать ее возможности финансировать войну.

Чалый отметил, что основной источник финансирования российского военного бюджета - нефть. Поскольку не удается перекрыть весь этот легальный и теневой экспорт, то Силы обороны Украины просто уничтожают нефтяную отрасль ракетами.

Так, по разным данным, сказал дипломат, от 20% до 38% нефтеперерабатывающих мощностей России сейчас ремонтируют, а это уже "серьезный шаг". Так что теперь нужны "более глубокие" удары.

По словам Чалого, "Томагавк" - это ракета-символ, ее дальнобойность достаточно большая - более 2 тысяч километров.

"Но ажиотаж возникает не только из-за этого: речь идет не только о каком-то там ракетном преимуществе; это возможность ощутимо надавить на триггерную точку РФ, ведь "Томагавки" способны нести ядерное оружие. Поэтому основные опасения России - это наличие на территории Украины ракет, контролируемых США, которые могут потенциально нести ядерное оружие", - пояснил он.

"Не будет табу на Елабугу"

В то же время экс-посол отметил, что нам могут поставить и другую модификацию ракет, с меньшей дальностью полета, например, 1 тыс. 600 км.

""Томагавк" - крылатая ракета, которая постоянно модифицируется, несмотря на десятилетия эксплуатации, она очень точная, наводится на цель космическими средствами. Фактически, как считают россияне, это будет означать привлечение США к войне в Украине", - сказал Чалый.

Кроме того, он отметил, что если американцы дают определенные вооружения, то под согласованные цели. По его мнению, "не будет табу на Елабугу", где выпускают дроны, которые бьют по гражданскому населению Украины, на нефтеперерабатывающую отрасль и на военно-промышленный комплекс.

"В принципе, может вырисовываться другой сценарий: будет предоставлена небольшая партия ракет, но двойного применения. Надо понимать, что "Томагавк" - элемент торга между Дональдом Трампом и Путиным, и торг выходит за рамки российско-украинской войны. Речь идет о договорах по ограничению ракет дальностью до 5,5 тыс. км, россияне заинтересованы продолжать эти ограничения, потому что ни финансово, ни технологически не способны поддерживать эту гонку вооружений", - отметил дипломат.

Россия стремится вопрос стратегических вооружений поставить первым

Чалый напомнил о том, сколько у россиян было взрывов ракет, пока они смогли что-то запустить.

"Я уже не говорю о ядерной составляющей; ядерные испытания в РФ, думаю, в последний раз состоялись в 1996 г., почти 30 лет назад, тогда как американцы научились проводить испытания через компьютерное моделирование", - сказал он.

В то же время у россиян такой технологии нет, поэтому Россия призывает оставить действующие ограничения на ракетные программы, ведь нет денег. А США, по словам Чалого, "заложили в бюджете деньги на подобные цели".

"Предполагаю, что Россия стремится вопрос стратегических вооружений поставить первым, показав, что война в Украине малозначима, мол, давайте поговорим о серьезных вопросах мира... Или дайте нам разобраться с Украиной, только не поставляйте им вооружений. Вот такая примерно дискуссия продолжается", - отметил экс-посол.

Он добавил, что у США нет тысяч "Томагавков", чтобы предоставить нам их в таких количествах:

"Из официальных источников известно, что у ВМС США не так много этих ракет, и они нужны для плановых операций. То есть это не о сотнях даже. "Томагавки" не решают вопрос масштабирования - это позволит только собственное производство".

"Томагавки" как возможность раскрыть блеф Путина

Как сообщалось, ранее журнал The Atlantic Council отметил, что продолжение западной поддержки и дальнейшее усиление Украины является самым надежным и действенным способом быстро завершить войну в Украине через давление на Россию.

Так, отмечает издание, пока США приближаются к решению о поставках Украине ракет Tomahawk, Кремль усиливает риторику, пытаясь повлиять на решение Трампа. Авторы статьи напомнили о высказываниях российских деятелей об этих ракетах. В частности, заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев снова прибегнул к ядерным угрозам, которые поддержал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Читайте нас также:
#вооружение #россия-сша #помощь украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
1
0
1
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Джакарта станет первым регионом Индонезии, официально запретившим употребление мяса собак и кошек.
Изображение к статье: Блюда из собачатины являются неотъемлимой частью азиатской кухни. Иконка видео
Berliner Zeitung о катастрофических последствиях политики Бербок для ФРГ
Изображение к статье: Анналена Шарлотта Алма любила ездить в Киев. Иконка видео
Крылатая ракета РФ неограниченной дальности с ядерным двигателем возбудила китайцев
Изображение к статье: Запуск ракеты, получившей на Западе кодовое имя SSC-X-9 Skyfall. Иконка видео
Израиль угрожает возобновить военные действия в секторе Газа
Изображение к статье: Израиль угрожает возобновить военные действия в секторе Газа
Изображение к статье: Наземная система гарантирует пуски с любых мест. Иконка видео
Вашингтон показал, с каких установок «Томагавки» полетят на Москву 558
Изображение к статье: Уругвай легализовал эвтаназию
Уругвай легализовал эвтаназию 50
Изображение к статье: Индия пообещала прекратить покупать нефть у России - Трамп
Индия пообещала прекратить покупать нефть у России - Трамп 807
Изображение к статье: Россия испытывает возможности НАТО, но избегает прямой конфронтации - Сартс
Россия испытывает возможности НАТО, но избегает прямой конфронтации - Сартс 2 140

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Блюда из собачатины являются неотъемлимой частью азиатской кухни. Иконка видео
В мире
Джакарта станет первым регионом Индонезии, официально запретившим употребление мяса собак и кошек. 1
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 38
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
1
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 1 205
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 57
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 81
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 536
Изображение к статье: Блюда из собачатины являются неотъемлимой частью азиатской кухни. Иконка видео
В мире
Джакарта станет первым регионом Индонезии, официально запретившим употребление мяса собак и кошек. 1
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 38
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
1
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 1 205

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео