"Томагавк" - это элемент торга между Трампом и Путиным, и этот торг выходит за рамки российско-украинской войны, считает дипломат.

Основные опасения России - это наличие на территории Украины ракет, контролируемых Соединенными Штатами Америки, которые могут потенциально нести ядерное оружие. Об этом в интервью Obozrevatel сказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.

Отвечая на вопрос о возможной передаче Вооруженным силам Украины "Томагавков", он отметил, что разговоры об этом актуализировались из-за намерения принудить Россию к миру, чтобы оборвать ее возможности финансировать войну.

Чалый отметил, что основной источник финансирования российского военного бюджета - нефть. Поскольку не удается перекрыть весь этот легальный и теневой экспорт, то Силы обороны Украины просто уничтожают нефтяную отрасль ракетами.

Так, по разным данным, сказал дипломат, от 20% до 38% нефтеперерабатывающих мощностей России сейчас ремонтируют, а это уже "серьезный шаг". Так что теперь нужны "более глубокие" удары.

По словам Чалого, "Томагавк" - это ракета-символ, ее дальнобойность достаточно большая - более 2 тысяч километров.

"Но ажиотаж возникает не только из-за этого: речь идет не только о каком-то там ракетном преимуществе; это возможность ощутимо надавить на триггерную точку РФ, ведь "Томагавки" способны нести ядерное оружие. Поэтому основные опасения России - это наличие на территории Украины ракет, контролируемых США, которые могут потенциально нести ядерное оружие", - пояснил он.

"Не будет табу на Елабугу"

В то же время экс-посол отметил, что нам могут поставить и другую модификацию ракет, с меньшей дальностью полета, например, 1 тыс. 600 км.

""Томагавк" - крылатая ракета, которая постоянно модифицируется, несмотря на десятилетия эксплуатации, она очень точная, наводится на цель космическими средствами. Фактически, как считают россияне, это будет означать привлечение США к войне в Украине", - сказал Чалый.

Кроме того, он отметил, что если американцы дают определенные вооружения, то под согласованные цели. По его мнению, "не будет табу на Елабугу", где выпускают дроны, которые бьют по гражданскому населению Украины, на нефтеперерабатывающую отрасль и на военно-промышленный комплекс.

"В принципе, может вырисовываться другой сценарий: будет предоставлена небольшая партия ракет, но двойного применения. Надо понимать, что "Томагавк" - элемент торга между Дональдом Трампом и Путиным, и торг выходит за рамки российско-украинской войны. Речь идет о договорах по ограничению ракет дальностью до 5,5 тыс. км, россияне заинтересованы продолжать эти ограничения, потому что ни финансово, ни технологически не способны поддерживать эту гонку вооружений", - отметил дипломат.

Россия стремится вопрос стратегических вооружений поставить первым

Чалый напомнил о том, сколько у россиян было взрывов ракет, пока они смогли что-то запустить.

"Я уже не говорю о ядерной составляющей; ядерные испытания в РФ, думаю, в последний раз состоялись в 1996 г., почти 30 лет назад, тогда как американцы научились проводить испытания через компьютерное моделирование", - сказал он.

В то же время у россиян такой технологии нет, поэтому Россия призывает оставить действующие ограничения на ракетные программы, ведь нет денег. А США, по словам Чалого, "заложили в бюджете деньги на подобные цели".

"Предполагаю, что Россия стремится вопрос стратегических вооружений поставить первым, показав, что война в Украине малозначима, мол, давайте поговорим о серьезных вопросах мира... Или дайте нам разобраться с Украиной, только не поставляйте им вооружений. Вот такая примерно дискуссия продолжается", - отметил экс-посол.

Он добавил, что у США нет тысяч "Томагавков", чтобы предоставить нам их в таких количествах:

"Из официальных источников известно, что у ВМС США не так много этих ракет, и они нужны для плановых операций. То есть это не о сотнях даже. "Томагавки" не решают вопрос масштабирования - это позволит только собственное производство".

"Томагавки" как возможность раскрыть блеф Путина

Как сообщалось, ранее журнал The Atlantic Council отметил, что продолжение западной поддержки и дальнейшее усиление Украины является самым надежным и действенным способом быстро завершить войну в Украине через давление на Россию.

Так, отмечает издание, пока США приближаются к решению о поставках Украине ракет Tomahawk, Кремль усиливает риторику, пытаясь повлиять на решение Трампа. Авторы статьи напомнили о высказываниях российских деятелей об этих ракетах. В частности, заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев снова прибегнул к ядерным угрозам, которые поддержал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.