Черногория обращается к Брюсселю и отказывается от дружбы с Москвой 0 517

В мире
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Природные красоты и старинные городки манят туристов со всего мира.

Природные красоты и старинные городки манят туристов со всего мира.

Балканская республика подала заявку на членство в ЕС еще в 2008 году.

Черногория «очень скоро» согласует визовую политику с Евросоюзом, заявил президент страны Яков Милатович изданию Politico во время визита в Брюссель. Он признался, что россияне остаются крупнейшими иностранными инвесторами в республике, и власти страны стараются оттягивать введение визового режима, чтобы сохранить туристический сектор. Черногория пока не ввела визы для граждан РФ, которые могут находиться в стране до 30 дней без разрешения.

Милатович также обратился к руководству Европейского союза с просьбой помочь балканской республике противостоять «российским дезинформационным кампаниям». Он рассчитывает на создание механизмов помощи, аналогичных тем, что ЕС применяет в Молдавии, куда для этих целей были направлены эксперты и выделено финансирование на специальный центр.

Балканская республика подала заявку на членство в ЕС еще в 2008 году и получила статус кандидата в 2010-м. Как подтвердил высокопоставленный черногорский дипломат, страна закрыла семь из 33 переговорных глав и планирует завершить еще пять к декабрю. Власти ставят цель — присоединиться к объединению к 2028 году.

Европейский Союз ужесточает визовую политику в отношении России с сентября 2022 года. Тогда ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, заключенного в 2007 году. Визовый сбор для россиян увеличился с €35 до €80. Еврокомиссия планирует представить к концу декабря 2025 года новые рекомендации по дальнейшему ужесточению визовой политики для россиян. Обсуждаются введение квот на сокращение количества виз на 30−40%, приоритет семейным и деловым визам над туристическими, региональные ограничения для жителей определенных регионов России.

iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/d7uVt2SbBMA?si=nW3kAqoRGq-_YzoP" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

#черногория
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
