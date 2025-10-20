Черногория «очень скоро» согласует визовую политику с Евросоюзом, заявил президент страны Яков Милатович изданию Politico во время визита в Брюссель. Он признался, что россияне остаются крупнейшими иностранными инвесторами в республике, и власти страны стараются оттягивать введение визового режима, чтобы сохранить туристический сектор. Черногория пока не ввела визы для граждан РФ, которые могут находиться в стране до 30 дней без разрешения.

Милатович также обратился к руководству Европейского союза с просьбой помочь балканской республике противостоять «российским дезинформационным кампаниям». Он рассчитывает на создание механизмов помощи, аналогичных тем, что ЕС применяет в Молдавии, куда для этих целей были направлены эксперты и выделено финансирование на специальный центр.

Балканская республика подала заявку на членство в ЕС еще в 2008 году и получила статус кандидата в 2010-м. Как подтвердил высокопоставленный черногорский дипломат, страна закрыла семь из 33 переговорных глав и планирует завершить еще пять к декабрю. Власти ставят цель — присоединиться к объединению к 2028 году.

Европейский Союз ужесточает визовую политику в отношении России с сентября 2022 года. Тогда ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, заключенного в 2007 году. Визовый сбор для россиян увеличился с €35 до €80. Еврокомиссия планирует представить к концу декабря 2025 года новые рекомендации по дальнейшему ужесточению визовой политики для россиян. Обсуждаются введение квот на сокращение количества виз на 30−40%, приоритет семейным и деловым визам над туристическими, региональные ограничения для жителей определенных регионов России.

