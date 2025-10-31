Baltijas balss logotype
Кровавая война! Грузия решила отправить Украине помощь из-за войны с Россией 1 669

В мире
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кровавая война! Грузия решила отправить Украине помощь из-за войны с Россией
ФОТО: Global Look Press

Правительство Грузии отправит помощь Украине в виде генераторов на 1,5 миллиона лари (около 650 тысяч евро - прим.).

«Согласно постановлению, Фонд развития энергетики Грузии закупит генераторы разных типов на сумму 1,5 миллиона лари для поставки в Украину», — говорится в сообщении ведомства. Правительство утвердило решение на заседании.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе подпишет постановление в пятницу, 31 октября.

25 сентября президент Грузии Михаил Кавелашвили поддержал Украину в «кровопролитной войне» с Россией, выступая в Организации Объединенных Наций. «Мы лучше многих понимаем боль, которую сегодня переживает украинский народ. Сегодня, как и прежде, Грузия остается непоколебимой в своей поддержке украинского народа», — рассказал президент.

Ранее минобороны Грузии заявило о начале командно-штабных учений с участием стран НАТО.

Маневры стартовали в городе Крцаниси. «Заместитель министра обороны Георгий Лилуашвили и офицер военной связи НАТО полковник Берат Тели поздравили грузинских и иностранных военнослужащих, участвующих в учениях», — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны Грузии добавили, что учения пройдут на уровне бригад с компьютерной поддержкой. Их целью назвали обучение многонациональных подразделений бригадного уровня под руководством Грузии.

#грузия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    31-го октября

    Чисто по человечески понятно.Ни деньги,ни оружие-помощь людям Украины ,но не власти. Хотя,в былые времена тоже кто то поставил генераторы на Украину безвозмездно,но они сразу поступили в продажу в подконтрольные депутатам магазины. Сколько ж есть роликов,где украинцы обьегоривают украинцев ,а евреи имеют всех сразу.😀

    10
    2

