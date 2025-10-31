Правительство Грузии отправит помощь Украине в виде генераторов на 1,5 миллиона лари (около 650 тысяч евро - прим.).

«Согласно постановлению, Фонд развития энергетики Грузии закупит генераторы разных типов на сумму 1,5 миллиона лари для поставки в Украину», — говорится в сообщении ведомства. Правительство утвердило решение на заседании.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе подпишет постановление в пятницу, 31 октября.

25 сентября президент Грузии Михаил Кавелашвили поддержал Украину в «кровопролитной войне» с Россией, выступая в Организации Объединенных Наций. «Мы лучше многих понимаем боль, которую сегодня переживает украинский народ. Сегодня, как и прежде, Грузия остается непоколебимой в своей поддержке украинского народа», — рассказал президент.

Ранее минобороны Грузии заявило о начале командно-штабных учений с участием стран НАТО.

Маневры стартовали в городе Крцаниси. «Заместитель министра обороны Георгий Лилуашвили и офицер военной связи НАТО полковник Берат Тели поздравили грузинских и иностранных военнослужащих, участвующих в учениях», — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны Грузии добавили, что учения пройдут на уровне бригад с компьютерной поддержкой. Их целью назвали обучение многонациональных подразделений бригадного уровня под руководством Грузии.