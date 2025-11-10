Baltijas balss logotype
Попытка повлиять на выборы в США: вместо российских СМИ теперь обвиняют британские 0 288

В мире
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Попытка повлиять на выборы в США: вместо российских СМИ теперь обвиняют британские

Президент США Дональд Трамп в письме к британскому вещателю BBC написал, что готов подать в суд из-за фейкового сюжета о его выступлении во время штурма Капитолия.

В BBC сообщили, что подтвердили получение письма от Трампа с угрозой судебного иска, но пока не смогли его прокомментировать.

Поводом для такой реакции президента США стала статья газеты The Daily Telegraph, в которой цитировался внутренний отчет британского вещателя, посвященный одной из программ.

В этой программ из речи Трампа 6 января 2021 года – в тот же день, когда несколько тысяч его сторонников штурмовали Капитолий – вырезали призыв к мирному протесту, и вставили фейковое сообщение о необходимости атаки. Наблюдатели отметили, что в сюжете BBC были смонтированы два разных фрагмента речи Трампа так, что создавалось впечатление, будто он прямо призывал к беспорядкам у Капитолия в январе 2021 года.

Отчет, который цитировало The Daily Telegraph, также в целом описывал "серьезные и системные проблемы" с беспристрастностью BBC.

После публикации материала генеральный директор BBC Тим Дэви и руководитель отдела новостей вещателя Дебора Тернесс дружно подали в отставку, взяв на себя ответственность за инцидент.

Трамп назвал Дэви и Тернесс "коррумпированными журналистами" и "очень нечестными людьми, которые пытались повлиять на результаты президентских выборов" США.

#Дональд Трамп #фейк #ВВС
