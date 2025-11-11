Baltijas balss logotype
Кошмар наконец подходит к концу? Правительство США может снова заработать 0 362

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кошмар наконец подходит к концу? Правительство США может снова заработать
ФОТО: Unsplash

Сенат США в понедельник принял законопроект о возобновлении работы правительства, который ещё должен утвердить нижняя палата Конгресса — Палата представителей, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Сенат приблизился к завершению самой продолжительной приостановки работы правительства, когда несколько сенаторов-демократов присоединились к республиканцам в голосовании за компромиссное соглашение, которое было принято 60 голосами "за" при 40 "против".

Теперь законопроект направляется в Палату представителей, где голосование по нему может состояться в среду. После принятия законопроекта обеими палатами Конгресса его подпишет президент США Дональд Трамп, чтобы он вступил в силу.

С 1 октября, когда началась приостановка работы правительства, более миллиона сотрудников федеральных учреждений не получали зарплату, а предоставление государственных пособий и услуг было в значительной степени нарушено.

В последние дни приостановка работы правительства серьёзно повлияла на авиасообщение, вызвав отмену более 1000 рейсов в день.

"Мы очень скоро снова откроем нашу страну", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, добавив, что компромиссное соглашение, достигнутое в Сенате, "очень хорошее".

"Сегодня утром нам кажется, что наш затянувшийся национальный кошмар наконец подходит к концу, и мы благодарны за это", — заявил в понедельник журналистам спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"По крайней мере некоторые демократы теперь наконец готовы сделать то, к чему республиканцы, президент Трамп и миллионы трудолюбивых американцев призывали их в течение нескольких недель", — добавил Джонсон.

Читайте нас также:
#США
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео