Обе стороны, похоже, пытаются подготовить своих граждан и экономику к, возможно, ещё нескольким годам "бесконечной войны".

Пока что усилий Украины усилий по восполнению дефицита людей за счёт увеличения инвестиций в беспилотники оказалось недостаточно, отмечает британское агентство Reuters.

Украинский город Покровск в Донецкой области находится под угрозой падения. Тем временем Россия усиливает атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы. Как пишет Reuters, учитывая наступление России – пусть и очень медленное и с огромными потерями – мало кто видит близкие перспективы заключения мирного соглашения.

"Скорее, обе стороны, похоже, пытаются подготовить своих граждан и экономику к, возможно, ещё нескольким годам "бесконечной войны", - пишет издание.

Промышленность и человеческий фактор

По данным отраслевых экспертов, в настоящее время в Украине насчитывается до нескольких сотен оружейных компаний самых разных размеров. По оценкам, общее количество одних только беспилотников, произведённых в 2025 году, достигнет 4 миллионов, но некоторые аналитики утверждают, что это число может быть удвоено при достаточном внешнем финансировании.

В то же время, как сказала сотрудница Chatham House Ukraine Ярослава Барбьери, бесконечный характер конфликта означает, что многие в Украине теперь рассматривают набор на военную службу как "билет в один конец на фронт", поскольку командиры не желают увольнять опытных военнослужащих даже после многих лет службы.

Как напоминает издание, до сих пор призывники и все, кто ушёл добровольцем после вторжения, подписывали бессрочные контракты, которые могли действовать до конца войны. Теперь планируется, что новые военнослужащие будут служить в основном пять лет, включая положение о том, что после увольнения солдаты не могут быть призваны обратно на военную службу как минимум год, а возможно, и дольше.

"Способны ли украинские военные действительно реализовать эти цифры — другой вопрос: пока что их усилий по восполнению дефицита за счёт увеличения инвестиций в беспилотники оказалось недостаточно", - отмечает Reuters:

"По некоторым оценкам, численность российских войск, участвовавших в последнем сражении за Покровск, иногда превышала численность украинских защитников в девять раз".

Россияне заплатили высокую цену за своё продвижение: по оценкам некоторых украинских экспертов, число погибших российских военных в октябре 2025 года могло достигать 25 000 человек. Однако Украина также столкнулась с тем, что десятки тысяч молодых людей покинули страну – как раз в то время, когда Кремль предпринимает шаги по увеличению числа новобранцев.

Обострение политической обстановки внутри Украины

На этой неделе в отставку ушли министр юстиции Украины Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук в рамках расследования о масштабном хищении средств.

"Этот скандал, который назревал несколько месяцев, представляет собой, пожалуй, самую большую угрозу власти Зеленского с момента вторжения, грозя разжечь уже накопившееся недовольство переносом выборов и предполагаемой несправедливостью принудительного призыва в армию. Обе эти проблемы могут усугубиться, если Украина потерпит поражение на фронте", - считает Reuters.

Однако на других фронтах Украина добивается прогресса

В следующем месяце министры Европейского Союза впервые встретятся во Львове, чтобы обсудить пути к членству, которое правительство Зеленского хотело бы достичь к 2030 году.

Но это также требует, чтобы экономика и бизнес Украины соответствовали правилам ЕС, что немалая проблема в разгар войны, и с постоянным риском того, что Венгрия или, возможно, другие страны-члены могут наложить вето на вступление Киева, отмечается в статье.

При этом ЕС в целом стремится увеличить поддержку Украины, включая возможное разблокирование замороженных российских активов для использования Киевом.

"Этого может быть достаточно, чтобы Украина продолжила борьбу, если государства-члены наконец одобрят выделение средств. Если же этого не произойдёт, следующий год может стать самым тяжёлым за всю войну".

Ранее Politico писало, что следующая зима обещает стать самой тяжелой для Украины за все время войны, и перед нашей страной стоят три серьезных вызова - финасовый кризис, потери на фронте и энергетическая война.

в то же время Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Украина готова воевать еще три года, но Владимир Путин не сможет столько выдержать.