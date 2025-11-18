Baltijas balss logotype
В России нашли уникальные алмазы 2 898

В мире
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В России нашли уникальные алмазы
ФОТО: Unsplash

В Архангельской области нашли два уникальных по весу и чистоте алмаза.

В Архангельской области обнаружили два уникальных алмаза ювелирного качества весом 55,96 и 135,75 карата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Минералы нашли на месторождении имени В. Гриба. Они заняли третье и четвертое места в топе добытых в регионе за 2025 год алмазов по весу. Алмазы стали 50-м и 51-м уникальными камнями, которые были выявлены за весь период добычи в карьере.

«Каждый из них отличается исключительной чистотой, прозрачностью и впечатляющей природной формой», — написал Цыбульский.

#алмазы #Россия
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    18-го ноября

    Неужели Ширли-мырли?

    3
    1
  • С
    Сарказм
    Дед
    18-го ноября

    Ахась, дед, тебя первого на тропические острова повезут, собирайся. И сопровождающих дадут 2, крепких.. .и в белых халатах.

    2
    3

Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек.
В мире
Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
«Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
