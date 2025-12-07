Глава внешнеполитического ведомства ЕС в интервью Euronews на Дохийском форуме в Катаре решила сосредоточиться на единстве в решении глобальных конфликтов между союзниками.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас заявила, что США остаются крупнейшим союзником Европы, несмотря на критику нынешней траектории развития блока.

В интервью Euronews на Дохийском форуме в Катаре она призвала мир сосредоточиться на единстве и заявила, что два континента должны "держаться вместе".

"Давайте сосредоточимся на том, что мы можем сделать вместе. Я имею в виду, что мы можем извлечь из этой стратегии безопасности то, что мы по-прежнему являемся союзниками Америки. Мы не всегда видим все детали", - сказала она.

"Давайте сосредоточимся на глобальных вызовах, которые у нас действительно есть: это, знаете ли, экономическое принуждение со стороны Китая, с которым мы оба сталкиваемся, это угроза, исходящая от злонамеренных субъектов, таких как Россия, Китай, Иран", - добавила Каллас.

В пятницу США опубликовали новую Стратегию национальной безопасности США, в которой описывают Европу как континент в упадке, предупреждают, что европейские народы сталкиваются с "цивилизационным стиранием" из-за миграции, и предлагают "культивировать сопротивление нынешней траектории развития Европы внутри европейских стран".

В настоящее время представители США ведут переговоры с украинскими коллегами о прекращении войны с Россией.

Говоря о переговорах между ЕС и Катаром о начале сотрудничества, Каллас сказала: "Мы видим растущую роль Катара и на Ближнем Востоке. Я имею в виду все грани международного посредничества, которое он осуществляет, когда речь идет о Судане, а также о Газе и украинских детях, например, или о Великих озерах".

"Мы видим, что у нас есть много сфер, в которых мы можем работать вместе. Конечно, не только по вопросам мира и безопасности, но и по другим вопросам, таким как торговля, экономические отношения, инновации, технологии, которые мы можем развивать", - добавила она.