«Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине 1 524

В мире
Дата публикации: 07.12.2025
УНИАН
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
ФОТО: twitter

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что война в Украине подходит к концу, но "последние 10 метров" будут очень тяжелыми.

"Если вы военный, особенно наземных сил, морпехов или пехотинец, то понимаете, что последние 10 метров до цели всегда проявляется настоящее трение войны. Я считаю, что мы на последних 10 метрах до завершения этого конфликта, думаю, осталось лишь несколько вопросов", - заявил Келлог на Форуме национальной обороны Рональда Рейгана.

По его словам, для достижения окончательного результата осталось решить два вопроса - по территориям, в частности, Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей и контроля над Запорожской АЭС.

Он убежден, что если решить эти два вопроса, то "остальные уладятся достаточно хорошо".

Келлог также подчеркнул, что масштаб войны в Украине "беспрецедентный".

"Советский Союз оставил Афганистан после потери 20 тысяч. Мы оставили Вьетнам после потери 12 тысяч. Россия и Украина потеряли более двух миллионов. Это ужасные цифры, поэтому нам нужно положить конец конфликту", - добавил он.

По его словам, сейчас нужно просто подождать и посмотреть, но, по его мнению, завершение войны "действительно близко".

#США #Украина #война #прогноз #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Добрый
    7-го декабря

    Пока путлер не сдохнет,вероятность мира никчемна

    1
    3

