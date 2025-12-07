Baltijas balss logotype
Орбан отправит в Россию большую экономическую делегацию

В мире
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Орбан отправит в Россию большую экономическую делегацию
ФОТО: twitter

В начале декабря из Венгрии в Москву отправится большая делегация, которая будет заниматься экономическими вопросами. По словам венгерского премьера, уже сейчас надо думать о "мире после войны и после санкций".

В начале декабря из Венгрии в Москву отправится большая деловая делегация, которая будет заниматься "исключительно обсуждением экономических вопросов", заявил на предвыборном митинге в городе Кечкемет в субботу, 6 декабря, венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, необходимо "уже сейчас задумываться о мире после войны и после санкций".

"Мы должны действовать на опережение, потому что, если бог нам поможет и война закончится без нашего вовлечения, и если американскому президенту удастся вновь интегрировать Россию в мировую экономику и отменить санкции, мы окажемся в совершенно ином экономическом пространстве", - подчеркнул Орбан. Он добавил, что ведет переговоры как с США, так и с Россией, но не может "раскрывать все детали".

Приобретение автозаправок в Европе

Венгерская нефтегазовая компания MOL планирует приобрести нефтеперерабатывающие заводы и автозаправки в Европе, которые принадлежат российским компаниям "Лукойл" и "Газпром", находящимся под санкциями США. Кроме того, MOL хочет участвовать в добыче нефти в Казахстане и Азербайджане. Виктор Орбан обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон в начале ноября, уточняет агентство AFP.

Визит Орбана в Москву Премьер-министр Венгрии 28 ноября посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и глава МИД Сергей Лавров. Глава венгерского правительства приехал в РФ во второй раз с начала войны в Украине. С Путиным он встретился в 14-й раз, писало агентство Reuters. В Москве Орбан среди прочего пообещал продолжать покупать российскую нефть.

#санкции #Дональд Трамп #Газпром #экономика #Россия #политика #Венгрия
