Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отец 13 детей Илон Маск выступил с важным заявлением о белой расе 0 784

В мире
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не удержался - зиганул.

Не удержался - зиганул.

Предприниматель не раз говорил, что европейцам нужно больше рожать, чтобы остановить сокращение населения.

Предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность сокращением доли белого населения, напомнив о снижении этого показателя до 8% от общемировой численности.

Маск прокомментировал публикацию Wall Street Apes, касающуюся необходимости помощи «белому меньшинству». Он написал об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

На размещенной картинке показана динамика сокращения доли белого населения в мире за последние 100 лет. Согласно приведенным данным, сто лет назад белые составляли примерно 35% населения Земли, пятьдесят лет назад – 20%, двадцать пять лет назад – 15%, а сейчас – только 8%.

Маск заявил: «Если сегодняшние тенденции сохранятся, то белые превратятся из небольшого меньшинства мирового населения в практически вымершее!»

Ранее Илон Маск заявил, что только внедрение искусственного интеллекта и роботизации поможет решить проблему госдолга США, который превысил 37 трлн долларов.

Чат-бот Grok, созданный Маском и интегрированный в соцсеть X, выдавал ему хвалебные характеристики, называя Маска величайшим человеком в истории.

Сам Илон Маск стремится завести большое количество детей из-за проблемами с демографией. Маск считал, что цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения, а своё потомство называл "легионом". Миллиардер хотел произвести на свет больше умных детей. Илон Маск не раз говорил, что людям нужно больше рожать, чтобы остановить сокращение населения. Его первой женой была канадская писательница Джастин Уилсон. Он также был женат на британской актрисе Талуле Райли и певице Граймс, с которой у него сейчас конфликт из-за детей. Всего у него 13 детей (было 14, но первенец от первого брака с Джастин Уилсон умер в младенчестве от синдрома внезапной детской смерти).

Кроме того, Маск не раз говорил, что хочет стать донором спермы, как Павел Дуров. Миллиардер также планировал построить дом в Техасе для матерей своих детей. Источники считают, что у Маска может быть значительно больше детей, чем известно публике.

Читайте нас также:
#Илон Маск #демография #искусственный интеллект #роботизация #семья #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Удар по репутации евро? Рынки опасаются последствий плана по российским активам
Изображение к статье: «Зима века» приближается: синоптики сделали тревожные прогнозы
Изображение к статье: Орбан отправит в Россию большую экономическую делегацию
Изображение к статье: Получен последний сигнал: США встают на сторону РФ против Европы - Foreign Policy

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео