Предприниматель не раз говорил, что европейцам нужно больше рожать, чтобы остановить сокращение населения.

Предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность сокращением доли белого населения, напомнив о снижении этого показателя до 8% от общемировой численности.

Маск прокомментировал публикацию Wall Street Apes, касающуюся необходимости помощи «белому меньшинству». Он написал об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

На размещенной картинке показана динамика сокращения доли белого населения в мире за последние 100 лет. Согласно приведенным данным, сто лет назад белые составляли примерно 35% населения Земли, пятьдесят лет назад – 20%, двадцать пять лет назад – 15%, а сейчас – только 8%.

Маск заявил: «Если сегодняшние тенденции сохранятся, то белые превратятся из небольшого меньшинства мирового населения в практически вымершее!»

Ранее Илон Маск заявил, что только внедрение искусственного интеллекта и роботизации поможет решить проблему госдолга США, который превысил 37 трлн долларов.

Чат-бот Grok, созданный Маском и интегрированный в соцсеть X, выдавал ему хвалебные характеристики, называя Маска величайшим человеком в истории.

Сам Илон Маск стремится завести большое количество детей из-за проблемами с демографией. Маск считал, что цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения, а своё потомство называл "легионом". Миллиардер хотел произвести на свет больше умных детей. Илон Маск не раз говорил, что людям нужно больше рожать, чтобы остановить сокращение населения. Его первой женой была канадская писательница Джастин Уилсон. Он также был женат на британской актрисе Талуле Райли и певице Граймс, с которой у него сейчас конфликт из-за детей. Всего у него 13 детей (было 14, но первенец от первого брака с Джастин Уилсон умер в младенчестве от синдрома внезапной детской смерти).

Кроме того, Маск не раз говорил, что хочет стать донором спермы, как Павел Дуров. Миллиардер также планировал построить дом в Техасе для матерей своих детей. Источники считают, что у Маска может быть значительно больше детей, чем известно публике.