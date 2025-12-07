Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Весь список подарков Макрона товарищу Си Цзиньпину 0 613

В мире
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Президент Франции ведет активную дипломатию в Поднебесной.

Президент Франции ведет активную дипломатию в Поднебесной.

Это четвертый государственный визит с 2017 года.

Э. Макрон посетил Китай в сопровождении супруги, шести министров (иностранных дел, экономики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, высшего образования и культуры) и 35 генеральных директоров крупных корпораций (Airbus, EDF, Danone и т. д.) или небольших семейных предприятий, занимающихся производством товаров класса люкс, продуктов питания и напитков.

Это четвертый государственный визит Э. Макрона в Китай с момента его избрания президентом в 2017 году. По этому случаю Си Цзиньпин получил подарочный набор, «созданный специально для этой встречи». В него в входят бутылка китайского жёлтого вина винодельни Huijishan Shaoxing и бутылка шампанского Cattier: «Эти две бутылки подчеркивают тесную связь культур двух великих винодельческих стран».

А вот другие подарки, которые привез Э. Макрон для лидера КНР:

-Каталог-перечень картин родившегося в Китае и натурализованного французского художника Цзао Воу.

-Антология из 60 китайских и французских поэтов «Под звёздным небом поэзии», изданная в 2024 году в честь 60-летия установления дипломатических отношений между Францией и Китаем. Экземпляр под номером 001/100 был подарен президенту Французской Республики в 2024 году, а ещё один экземпляр с тем же номером будет подарен председателю Си Цзиньпину.

-Перевод «Басен Лафонтена» на китайский язык.

-Для первой леди Пэн Лиюань планируется подарок в виде севрской розы – «небольшой изящной скульптуры розы из бисквитного фарфора. Роза изготовлена вручную мастерами Севрской мануфактуры с использованием техник, унаследованных с XVIII века.

-Платок Hermès – Carré 90 Bouquet Final – 100% шёлк, подшитый вручную. «Этот подарок – дань уважения дружеским отношениям между Францией и Китаем, двумя странами, где культура шёлка занимает историческое и символическое место», – подчёркивают в Елисейском дворце.

Читайте нас также:
#Франция #искусство #культура #поэзия #дипломатия #визит #геополитика #подарки #вино #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Удар по репутации евро? Рынки опасаются последствий плана по российским активам
Изображение к статье: «Зима века» приближается: синоптики сделали тревожные прогнозы
Изображение к статье: Орбан отправит в Россию большую экономическую делегацию
Изображение к статье: Получен последний сигнал: США встают на сторону РФ против Европы - Foreign Policy

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео