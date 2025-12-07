Это четвертый государственный визит с 2017 года.

Э. Макрон посетил Китай в сопровождении супруги, шести министров (иностранных дел, экономики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, высшего образования и культуры) и 35 генеральных директоров крупных корпораций (Airbus, EDF, Danone и т. д.) или небольших семейных предприятий, занимающихся производством товаров класса люкс, продуктов питания и напитков.

Это четвертый государственный визит Э. Макрона в Китай с момента его избрания президентом в 2017 году. По этому случаю Си Цзиньпин получил подарочный набор, «созданный специально для этой встречи». В него в входят бутылка китайского жёлтого вина винодельни Huijishan Shaoxing и бутылка шампанского Cattier: «Эти две бутылки подчеркивают тесную связь культур двух великих винодельческих стран».

А вот другие подарки, которые привез Э. Макрон для лидера КНР:

-Каталог-перечень картин родившегося в Китае и натурализованного французского художника Цзао Воу.

-Антология из 60 китайских и французских поэтов «Под звёздным небом поэзии», изданная в 2024 году в честь 60-летия установления дипломатических отношений между Францией и Китаем. Экземпляр под номером 001/100 был подарен президенту Французской Республики в 2024 году, а ещё один экземпляр с тем же номером будет подарен председателю Си Цзиньпину.

-Перевод «Басен Лафонтена» на китайский язык.

-Для первой леди Пэн Лиюань планируется подарок в виде севрской розы – «небольшой изящной скульптуры розы из бисквитного фарфора. Роза изготовлена вручную мастерами Севрской мануфактуры с использованием техник, унаследованных с XVIII века.

-Платок Hermès – Carré 90 Bouquet Final – 100% шёлк, подшитый вручную. «Этот подарок – дань уважения дружеским отношениям между Францией и Китаем, двумя странами, где культура шёлка занимает историческое и символическое место», – подчёркивают в Елисейском дворце.