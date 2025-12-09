Украина пока не готова капитулировать, но она "выглядит достаточно слабой, чтобы россияне считали, что могут предъявлять требования", отмечают аналитики The New York Times.

Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, российские войска продвигаются по нескольким фронтам, и это дает российскому лидеру Владимиру Путину основания занимать непреклонную позицию на переговорах и отказываться от любых уступок по мирному плану, пишет The New York Times.

"У россиян действительно есть преимущество", — заявил Эмиль Кастехельми, военный аналитик финской организации Black Bird Group. Украина пока не готова капитулировать, сказал он, но она "выглядит достаточно слабой, чтобы русские считали, что могут предъявлять требования".

Как подтверждают карты боевых действий, аналитики и солдаты, в последние недели российские войска достигли успехов на нескольких направлениях. Они близки к захвату Покровска и практически окружили соседний с ним Мирноград. Они продвигаются быстрее в южной части Запорожья. Они приближаются к Купянску и добиваются успехов в районе Северска.

"Будущее выглядит для Украины очень, очень мрачным", — заявил Кастехельми. "Я не вижу чёткого выхода из ситуации".

Ситуация начала ухудшаться

Как отмечает издание, начиная с осени, ситуация начала меняться в пользу России.

"С сентября ситуация на нашей стороне начала немного ухудшаться", — сказал Игорь, украинский оператор БПЛА. "Линия обороны просто начала рушиться от истощения".

Российские войска отправляют беспилотники "Молния" и волны мини-дронов-камикадзе, оснащенных взрывчаткой, сказал он, добавив, что у Украины нет ничего подобного в серийном производстве.

Под прицелом не только Покровск

В то же время российские войска взяли на прицел другие важные города Донецкой области, включая Константиновку и Лиман. Олег Войцеховский, украинский капитан, чья часть находится недалеко от Лимана, заявил, что российские войска атакуют "постоянно" и "по всем направлениям".

Удары беспилотников, обстрелы — это никогда не прекращается, сказал он: "В последние два месяца чувствуется рост интенсивности боевых действий".

Покровск остается эпицентром противостояния

Как рассказал Максим Бакулин, военнослужащий 14-й оперативной бригады Национальной гвардии, еще год назад город был "живым", но теперь на некогда оживлённых улицах Покровска "перемешаны тела гражданских и военных, и нет никакой возможности их эвакуировать".

В то же время, поскольку Украина сосредоточила много ресурсов на этом сражении российские войска увидели возможность для атаки в другом месте линии фронта, на юго-востоке Запорожской области.

Украина направила в этот район некоторые резервы, что помогло замедлить наступление, "но темпы там всё ещё довольно тревожные", — заявил Кастехельми.

По мере того, битва за Покровск входит в завершающую стадию, растут опасения за соседний город Мирноград. Россия ежедневно штурмует там украинские позиции, сказал командир взвода Олег, беспилотники превратили дороги в смертельные ловушки:

"Ни днём, ни ночью они не дают нам покоя… Если у нас три человека, то у них — 30. Сколько у них живой силы, просто нереально".

Перспективы на фронте

Наступление зимы может снизить темпы российского наступления на широком фронте, а также передвижения украинских войск. Преобладание беспилотников ещё больше замедляет ход событий, вынуждая отказаться от массированных атак пехоты. Однако у России, по-видимому, неисчерпаемый источник солдат, и она готова нести тяжёлые потери, ведя войну, которую сравнивают с мясорубкой, пишет NYT.

"Россия взяла на себя обязательство вести войну на истощение, и сейчас она пытается медленно и военным путём сломить Украину", — сказал Кастехельми.

Ранее заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко заявил, что россияне не оставляют попыток продвинуться вперед на Покровском направлении. Он подчеркнул, что ситуация остается очень сложной.

Начальник рекрутинга 10 корпуса Андрей с позывным "Стратег" поделился, что украинские бойцы держат Купянск Харьковской области. Он опроверг заявления россиян о том, что город захвачен.