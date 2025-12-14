Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Генерал Сырский: армия агрессора сломала зубы 0 1094

В мире
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сырский ведет ВСУ в бой.

Сырский ведет ВСУ в бой.

Сегодня войска проходят масштабные изменения непосредственно во время боевых действий.

Сухопутные войска - это армия нового качества, благодаря которой выстояла и борется Украина.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщают СМИ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сырский подчеркнул, что Сухопутные войска - это сила, объединяющая механизированные и танковые подразделения, артиллерию и ракеты, армейскую авиацию и противовоздушную оборону, беспилотные и роботизированные системы, специальные войска и подразделения обеспечения.

"Сегодня это армия нового качества, благодаря которой выстояла и борется Украина", - заявил генерал.

Он напомнил, что в начале полномасштабной войны "именно сухопутные подразделения стали первым щитом, о который сломала зубы армия агрессора".

По его словам, украинская пехота отстояла столицу, осуществила контрнаступление на Слобожанщине, освободила правобережье Херсонщины, "уничтожала Вагнера в Бахмуте, била врага на Курщине".

В своем заявлении главнокомандующий также отметил, что Сухопутные войска продолжают удерживать передний край обороны Украины: "Фортификации - важны, но они - ничто, если в этих укреплениях нет украинской пехоты".

Сырский отметил, что сегодня войска проходят масштабные изменения непосредственно во время боевых действий.

"Беспилотные авиационные комплексы, наземные дроны, боевые модули, современные средства радиоэлектронной борьбы, мобильные штурмовые группы - это новая ежедневная реальность Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в заявлении.

Он также подчеркнул личную честь служить рядом с сухопутными военными.

"Горжусь тем, что имел честь быть командующим Сухопутными войсками. Имею честь и сегодня - возглавлять сильнейшую сухопутную армию Европы", - заявил главком.

В своем обращении главнокомандующий почтил память погибших.

"В этот день чтим каждого нашего собрата и каждую сестру - воинов Сухопутных войск ВС Украины, которые положили свои жизни за свободу и независимость Украины... Вечная память и вечная слава Героям", - говорится в сообщении.

Генерал завершил обращение благодарностью живым защитникам: "Спасибо каждому воину Сухопутных войск за служение Украинскому народу, стойкость и веру в нашу Победу. За то, что держите нашу землю".

Читайте нас также:
#война РФ и Украины #ВСУ
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
0
0
3
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Деньги не трогайте!» Семь стран ЕС выступили против изъятия российских активов
Изображение к статье: С Сенатской площади в Хельсинки никто не собирается сносить памятник Александру II. Иконка видео
Изображение к статье: Разрушаются немногие коммуникации в непроходимых джунглях. Иконка видео
Изображение к статье: 13 туристов пропали в горах Урала

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский банк стал выдавать европейцам кредиты под залог автомобилей
В мире
Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно
Изображение к статье: Президент Латвии в Париже рекомендовал Макрону усилить давление на Путина
Политика
Изображение к статье: Испания выделила Украине миллиарды евро
В мире
Изображение к статье: Судьи заступились за вышку: жителям Огре не удалось избавиться от 60-метровой махины
ЧП и криминал
Изображение к статье: Американский банк стал выдавать европейцам кредиты под залог автомобилей
В мире
Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео