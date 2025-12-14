Baltijas balss logotype
Сделка от Трампа: в «свободной экономической зоны» Донбасса не будет никаких войск 2 402

В мире
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Город Славянск в 2019 году.

Город Славянск в 2019 году.

«Белый дом использует коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского».

Последний вариант мирного плана, который Украина передала США, предполагает вывод российских и украинских войск из Донбасса и создание в регионе «свободной экономической зоны», рассказали Politico осведомленные источники. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что президент Дональд Трамп ознакомился с предложенным Украиной планом. Предполагается, что документ будет обсуждаться США, Украиной, Францией, Германией и Великобританией в субботу, 12 декабря.

В то же время собеседники Politico выразили сомнение, что Россия поддержит предложение о создании «свободной экономической зоны» в демилитаризованном Донбассе. По их словам, Трамп считает Украину более слабой стороной конфликта, прежде всего из-за недавнего коррупционного скандала. «Белый дом использует этот коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского», — отметил один из источников издания. До сих пор президент РФ Владимир Путин требовал от Киева вывести войска из Донбасса для завершения войны. Он также отмечал, что этот регион исторически является российской территорией и будет возвращен Москвой военным или иным путем.

Между тем Зеленский сообщил, что идею создать «свободную экономическую зону» на подконтрольных Украине территориях Донбасса озвучили США. По его словам, Вашингтон видит компромисс в том, что украинские войска выходят с этой территории, а российские — не заходят. В то же время остается непонятным, кто будет управлять этой зоной. Также Зеленский подчеркнул, что любые территориальные уступки России должны быть одобрены украинцами на референдуме.

Вместе с тем, по словам Зеленского, в ходе переговоров о мирном урегулировании обсуждается вывод российских войск с небольших участков земли на северо-востоке Харьковской и Сумской областей, а также на юго-востоке Днепропетровской области. Линии соприкосновения в частично оккупированных Россией Запорожской и Херсонской областях останутся там, где они есть. По словам украинского президента, США также предложили рассмотреть возможность совместного управления Запорожской атомной электростанцией, которая на данный момент находится под контролем России.

#США #Украина #Дональд Трамп #коррупция #мирные переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    14-го декабря

    Путинский друган Дмитриев получил награду от Торговой палаты США,а ведь американцы просто так награды не раздают.. Какой кусок России продал этот бес?

    0
    0
  • A
    Aleks
    14-го декабря

    Все бабки делят...Надеюсь,что русский хоть оставят на Донбассе?А то Путин со своими нерусскими олигархами за бабло и иврит заставит учить,что очень вписывается в схему,где от России нерусский Дмитриев,а от США переговорщик Джаред Кушнер.🔯

    1
    5

