Дороги на европейские деньги ведут... к домам нынешних и бывших депутатов! 4 3027

Наша Латвия
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дороги на европейские деньги ведут... к домам нынешних и бывших депутатов!

Программа Nekā personīga: При ближайшем рассмотрении выяснилось, что несколько дорог заасфальтированы прямо возле домов и хозяйств приближенных к депутатам Елгавской краевой думы лиц.

У самоуправлений из фондов Евросоюза есть возможность получать деньги на приведение в порядок нужной предпринимателям инфраструктуры для ведения бизнеса (хозяйственной деятельности). В Елгавском крае средства этих программ вкладывают в асфальтирование грунтовых дорог самоуправления.

Эти дороги в крае называют «дорогами предпринимателей». Европа финансирует 85%, а самоуправление вкладывает — 15% от общей суммы. Предприниматели, у которых вблизи дорог есть хозяйство, обязуются развивать и увеличивать свой бизнес, принимая на природу дополнительных людей и инвестируя.

Программа ТВ-3 Nekā personīga сегодня вечером сообщила, что с помощью такого механизма поддержки предпринимателей на деньги ЕС в Елгавском крае заасфальтировано несколько участков дорог, ведущих к собственности действующих и бывших депутатов думы.

Восстановить дорогу вдоль руин мельницы Вилце попросило крестьянское хозяйство «Терены», принадлежащее Каспару Дуге — супругу депутата Лолиты Дуге. Их собственность - единственные сооружения у недавно заасфальтированной дороги.

В думу от СЗК в этом году избран Улдис Цауне. Его семейные хозяйства «Ивулла» и «Лайма» в свое время также подали заявку на восстановление дороги. 680-метровая дорога находится в Бервирцаве и ведет в частный дом, где никакой хозяйственной деятельности не наблюдается. Эту дорогу строили в одном проекте с еще тремя дорогами предпринимателей, вложив более миллиона евро.

Елгавская краевая дума в начале этого года утвердила следующий проект «путей предпринимателей» — Абелишскую дорогу в Салгальской волости. Заявку на этот проект подал хутор депутата думы Гундара Лиепы и его сына. Лиепа является муниципальным депутатом с 2000 года с перерывом в один созыв посередине.

Вероятно, строительство дорог на еврофонды в имения депутатов - это "случайность".

#коррупция #депутаты #инфраструктура #финансирование #Евросоюз #самоуправления
Эдуард Эльдаров
