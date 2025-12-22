Американский журналист Такер Карлсон рассказал о ненависти к белому населению США — по его словам, она стала общепринятой в стране. Об этом он заявил в интервью с бывшим конгрессменом Мэттом Гетцем.

«В США институционализированная ненависть направлена против белых. Это все еще продолжается», — пожаловался он.

Журналист отметил, что белое американское население сталкивается с препятствиями при устройстве на работу, поступлении в колледжи и университеты, а также при получении федеральных грантов.