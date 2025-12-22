Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Такер Карлсон пожаловался на ненависть к белому населению США 0 681

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Такер Карлсон пожаловался на ненависть к белому населению США
ФОТО: Global Look Press

Такер Карлсон: ненависть к белым стала общепринятой в США.

Американский журналист Такер Карлсон рассказал о ненависти к белому населению США — по его словам, она стала общепринятой в стране. Об этом он заявил в интервью с бывшим конгрессменом Мэттом Гетцем.

«В США институционализированная ненависть направлена против белых. Это все еще продолжается», — пожаловался он.

Журналист отметил, что белое американское население сталкивается с препятствиями при устройстве на работу, поступлении в колледжи и университеты, а также при получении федеральных грантов.

Читайте нас также:
#США #интервью #общество #расизм #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
2
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Допрос подозреваемых в повреждении морского кабеля будет продолжен
Изображение к статье: «Полной международной изоляции России не произошло». Ринкевич признал очевидное
Изображение к статье: В США рассказали о проблемах программы F-35
Изображение к статье: Почему старый мир не вернется и что с этим делать

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео