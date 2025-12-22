Baltijas balss logotype
Трамп назначил спецпосланника по вопросам Гренландии 0 375

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп назначил спецпосланника по вопросам Гренландии
ФОТО: dreamstime

Президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии, сообщает LETA со ссылкой на AP.

"Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и он решительно будет отстаивать интересы нашей страны ради безопасности и выживания наших союзников и всего мира", – говорится в заявлении Трампа, распространённом в воскресенье вечером.

54-летний республиканец Лэндри сохранит пост губернатора Луизианы, который он занимает с 2024 года. С 2016 по 2024 год Лэндри был генеральным прокурором штата, а в 2011–2013 годах – членом Палаты представителей Конгресса США от Луизианы.

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно заявлял, что находящаяся под управлением Дании Гренландия должна перейти под контроль США.

В августе датские власти вызвали посла США в связи с тем, что по меньшей мере три человека, связанные с Трампом, проводили на территории Гренландии тайные операции по оказанию влияния.

Трамп подчёркивает, что Гренландия имеет ключевое значение для безопасности США, и не исключает возможности захвата острова военной силой, несмотря на то, что Дания, как и США, является членом НАТО.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Дональд Трамп #Дания #безопасность #геополитика #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео