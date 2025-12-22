Президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии, сообщает LETA со ссылкой на AP.

"Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и он решительно будет отстаивать интересы нашей страны ради безопасности и выживания наших союзников и всего мира", – говорится в заявлении Трампа, распространённом в воскресенье вечером.

54-летний республиканец Лэндри сохранит пост губернатора Луизианы, который он занимает с 2024 года. С 2016 по 2024 год Лэндри был генеральным прокурором штата, а в 2011–2013 годах – членом Палаты представителей Конгресса США от Луизианы.

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно заявлял, что находящаяся под управлением Дании Гренландия должна перейти под контроль США.

В августе датские власти вызвали посла США в связи с тем, что по меньшей мере три человека, связанные с Трампом, проводили на территории Гренландии тайные операции по оказанию влияния.

Трамп подчёркивает, что Гренландия имеет ключевое значение для безопасности США, и не исключает возможности захвата острова военной силой, несмотря на то, что Дания, как и США, является членом НАТО.