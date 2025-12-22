Baltijas balss logotype
В Нигерии из рук боевиков освободили еще 130 школьников 0 204

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Нигерии из рук боевиков освободили еще 130 школьников
ФОТО: пресс-фото

Еще 130 учеников католической школы-интерната Святой Марии в Нигерии были освобождены из рук напавших на заведение боевиков. Это - последние из 303 похищенных детей, сообщил представитель президента страны, пишет DW.

В Нигерии освобождены еще 130 учеников католической школы-интерната Святой Марии из числа 303 детей, похищенных боевиками в конце ноября. Это последние школьники, находившиеся в их руках, следует из заявления представителя президента Нигерии Сандей Дэра, обнародованного в соцсети X вечером в воскресенье, 21 декабря, вместе с фотографией улыбающихся детей.

"Еще 130 учеников, похищенных в штате Нигер, освобождены. В плену не осталось никого", - говорится в этом сообщении. Детали освобождения школьников из рук боевиков в посте не раскрываются.

Похищение боевиками учениц и сотрудников школы в Нигерии

22 ноября Ассоциация христиан Нигерии сообщила о похищении из школы-интерната Святой Марии, расположенной в населенном пункте Папири в штате Нигер, 303 учеников и 12 учителей. Позже стало известно, что 50 пленникам боевиков удалось бежать.

7 декабря местный телеканал Channels Television, а также агентство AFP независимо друг от друга сообщили об освобождении ста детей.

Похищения людей в Нигерии

В Нигерии вооруженные банды на протяжении многих лет похищают людей в сельских районах северо-западной и центральной части страны с целью выкупа. В результате таких атак погибли тысячи человек. Бандиты скрываются в обширной лесистой местности, охватывающей территории нескольких штатов.

Один из самых резонансных случаев произошел в апреле 2014 года. Тогда боевики террористической группировки "Боко Харам" похитили 276 учениц из лицея в городе Чибок. Впоследствии многим удалось сбежать от террористов или освободиться в результате переговоров. По данным правозащитной организации Amnesty International на 2024 год, 82 похищенные девушки до сих пор числятся пропавшими без вести.

DW

#терроризм #образование #преступность #школьники #Нигерия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
