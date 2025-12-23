Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Граждане России подали в суд на Роскомнадзор — из-за блокировки звонков в Whatsapp и Telegram 1 798

В мире
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Граждане России подали в суд на Роскомнадзор — из-за блокировки звонков в Whatsapp и Telegram
ФОТО: Unsplash

В Таганский суд Москвы подан административный иск от группы россиян к Роскомнадзору и Минцифры с требованием отменить блокировку звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

Исковое заявление от 42 человек поступило в суд 23 декабря, карточка дела на сайте суда пока не опубликована, цитирует "Медуза".

Как пишет агентство, ознакомившееся с текстом заявления, истцы требуют признать незаконными действия РКН по ограничению звонков в мессенджерах, поскольку это нарушает конституционные права граждан — в том числе свободу получения и передачи информации, тайну связи и частной жизни, принцип прямого действия прав человека, недопустимость произвольных ограничений прав и приоритет прав человека.

Также в иске приводятся данные Центробанка РФ о том, что основными каналами для совершения мошенничеств становятся вовсе не мессенджеры, а звонки по мобильной связи и СМС. Истцы утверждают, что существуют альтернативные способы защиты от мошенничеств, не требующие ограничения прав граждан. В частности, они указывают на возможность опциональной блокировки интернет-трафика мессенджера пользователями, которые хотят ее включить сами.

В Роскомнадзоре и Минцифры иск пока никак не комментировали.

Роскомнадзор блокирует звонки через WhatsApp и Telegram с августа 2025 года. Ведомство утверждает, что эти мессенджеры используются для организации терактов и вербовки террористов, а также мошеннических и иных преступлений против россиян.

Читайте нас также:
#суд #мошенничество #whatsapp #технологии #telegram
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    23-го декабря

    Неплохо так МЕТА борется за свой кошелёк, используя местное дурачьё и пристёгивая Телеграмм. В Китае, к примеру, сделали ВиЧат и считают это нормальным, а у этих видите ли отобрали «право на переговоры в Вацапе». База данных где? Правильно, поэтому используйте Мах и будьте сознательными гражданами, а не занимайтесь чепухой.

    5
    15

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
1
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео