Китай обратился с громким призывом к Украине и Зеленскому 6 2132

В мире
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Китай обратился с громким призывом к Украине и Зеленскому
ФОТО: Unsplash

МИД Китая призвал Украину исправить ошибки после угроз Зеленского.

Министерство иностранных дел (МИД) Китая призвало Киев исправить ошибки после угроз президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против граждан КНР. Об этом заявил официальный представитель ведомства Линь Цзянь.

По словам дипломата, Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, принятых без одобрения ООН и нарушающих международное право. Представитель министерства заверил, что Пекин будет «решительно защищать законные права» и интересы своих граждан и предприятий.

«Настоятельно призываем украинскую сторону исправить ошибочные действия», — заключил Линь Цзянь.

Таким образом представитель МИД Китая ответил на угрозы украинского лидера ввести до конца года санкции против лиц, сотрудничающих с военной промышленностью России, в том числе граждан КНР.

Читайте нас также:
#Украина #МИД #санкции #Зеленский #дипломатия #геополитика #Китай #политика
(6)
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    23-го декабря

    Помнится, Китай угрожал Литве - и ничего не произошло.

    9
    12
  • Е
    Ехидный
    23-го декабря

    почувствовал себя императором Вселенной ??? какие чудные приходы у чувака - одна доза превращает его из козявки в слона !!!

    23
    6
  • Д
    Добрый
    Ехидный
    24-го декабря

    По себе не суди

    2
    6
  • Д
    Дед
    23-го декабря

    Это было первое и последнее китайское предупреждение. Зеля еще одного врага не потянет.

    14
    4
  • ТТ
    Тим Тим
    23-го декабря

    Неужели все наркологи уехали из Незалежной?!

    23
    7
  • Д
    Добрый
    Тим Тим
    24-го декабря

    Все наркологи собрались на консилиум около тебя.

    2
    6
