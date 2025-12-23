В результате наезда автомобиля на людей, собравшихся на парад в Нюнспете, провинция Гелдерланд, Нидерланды, в понедельник вечером пострадали девять человек, сообщает полиция, пишет LETA со ссылкой на AFP и AP.

По меньшей мере трое из пострадавших получили тяжёлые травмы.

Полиция на данный момент не рассматривает произошедшее как нападение. Расследование продолжается.

В Нюнспете, который находится примерно в 80 километрах к востоку от Амстердама, был запланирован парад украшенных в рождественском стиле транспортных средств, на который собралось много зрителей. После инцидента парад был отменён.

Полиция сообщила, что в толпу въехала 56-летняя женщина из Нюнспета. Она задержана.