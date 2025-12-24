Baltijas balss logotype
Остров Сокровищ в Ледовитом океане: Трамп продолжает тянуться к датской колонии

В мире
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Подданные датского короля живут, как в сказке.

Подданные датского короля живут, как в сказке.

Гренландия входит в состав королевства на правах автономной территории.

Назначение спецпосланника США по Гренландии подтверждает интерес Вашингтона к острову. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

"Назначение подтверждает, что интерес Америки к Гренландии сохраняется. Однако мы настаиваем на том, что все, включая США, должны проявлять уважение к территориальной целостности Королевства Дании", - цитирует министра агентство Ritzau.

Ранее президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии.

Трамп выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию, которая является автономной территорией Дании. Он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Хозяин Белого дома и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

#США #Дональд Трамп #Дания #Гренландия #политика
(1)
  • A
    Aleks
    24-го декабря

    Может Трамп место ищет,чтобы со временем ,когда Вэнс придет к власти,очистить чуток мир как Сталин очистил Россию,создав ЕАО?! Хорошая идея-собрать всех нацистов в Гренландии и обмотав Гренландию в три ряда колючей проволокой под высоким напряжением и пусть там Нетаньяху мэром поставит.😀

    0
    2

