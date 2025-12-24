В Москве в ночь на среду при взрыве погибли двое полицейских, которые пытались задержать подозрительного мужчину, сообщила Следственный комитет России, пишет LETA со ссылкой на AFP и Meduza.

Взрыв произошёл неподалёку от места, где в понедельник был ликвидирован начальник Управления оперативной подготовки Генерального штаба России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Инцидент произошёл около 1.30 ночи (в 0.30 по латвийскому времени) у полицейского участка на юге Москвы.

Когда полицейские возле своей патрульной машины подошли к подозрительному лицу, тот привёл в действие взрывное устройство, говорится в сообщении Следственного комитета.

В результате взрыва погиб также мужчина, активировавший взрывное устройство.

Связанный с правоохранительными органами Telegram-канал "Baza" сообщает, что при взрыве ещё двое полицейских получили ранения и в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу.

"Baza" также утверждает, что взрывное устройство было установлено под полицейским автомобилем.