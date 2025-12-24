В Польше политическую поддержку получила идея создания мегаполиса, площадь которого превысит размеры Лондона, а численность населения составит более двух миллионов человек, пишет LETA со ссылкой на TVP.

Площадь предполагаемой мегаполисной агломерации на юго-западе Силезии составит почти 2500 квадратных километров, а численность населения — 2,1 миллиона человек. Для сравнения, площадь Лондона — всего 1572 квадратных километра.

Новая агломерация будет в пять раз больше Варшавы. Сейчас площадь польской столицы составляет 517 квадратных километров, в ней проживает 1,86 миллиона человек.

Проект разработан учёными Силезского университета и получил поддержку мэра крупнейшего города региона — Катовице — Марцина Крупы.

Новый мегаполис объединит в одну административную единицу 41 город и городок, включая Катовице, Сосновец, Гливице и Забже.

"Один город как финальный этап интеграции всех муниципалитетов метрополии — это моя мечта", — признался Крупа в интервью газете Gazeta Wyborcza.

Авторы проекта отмечают, что объединённый город позволит эффективнее использовать ресурсы, координировать политику развития, повысить качество жизни граждан и укрепить экономические позиции Силезии.

В то же время противники идеи утверждают, что меньшие муниципалитеты могут потерять контроль над местными приоритетами и утратить идентичность своих окрестностей.

Уже предложено несколько возможных названий нового мегаполиса, в том числе "Мегаполис", "Силезия" и "Новый Катовице". Окончательное название предстоит выбрать гражданам на референдуме.