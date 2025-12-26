Baltijas balss logotype
К окончанию президентского срока Трампа флот США получит первый «умный» корабль 0 98

В мире
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Его именем будут названы морские гиганты.

Его именем будут названы морские гиганты.

Боевую платформу вооружат гиперзвуковыми ракетами, ядерными крылатыми ракетами, рельсотронами и лазерами.

Министр ВМС Джон Фелан объявил о плане в видео, опубликованном в X, заявив, что первое судно будет готово к 2028 году. Стратегия предполагает "умное строительство корабля с самого начала, с последующей поэтапной модернизацией по мере развития угроз и технологий", по словам Фелана.

Новое судно, обозначенное как FF(X), будет построено компанией HII, базирующейся в Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния. Дизайн будет основан на катере класса Legend этой компании. Начальник военно-морских операций адмирал Дэрил Кодл отметил в X, что флот малых боевых кораблей ВМС в настоящее время составляет лишь треть от требуемого количества.

Ранее президент США на пресс-конференции вместе с министром войны Джоном Феланом заявил, что ВМС построят два новых линкора класса Trump. Фелан добавил, что эти корабли станут лишь «одной частью золотого флота президента, который мы собираемся построить».

По словам Трампа, корабль назовут USS Defiant и вооружат гиперзвуковыми ракетами, ядерными крылатыми ракетами, рельсотронами и лазерами.

«Это будут самые быстрые, самые большие и, без всякого сомнения, в 100 раз мощнее, чем любой линкор, когда-либо построенный», — приводит слова Трампа Associated Press.

AP отметило, что объявление прозвучало всего спустя месяц после того, как ВМС отказались от планов строить несколько боевых кораблей из-за задержек и роста стоимости. Источник агентства отмечает, что строительство планируется в начале 2030-х годов.

Также в ходе пресс-конференции Трамп снова пригрозил президенту Венесуэлы Мадуро: «Если он решит играть жестко, это будет последний раз, когда он сможет так играть», — цитирует президента США The New York Times.

Кроме того, он вновь призвал взять под контроль Гренландию, мотивируя это национальной безопасностью.


#Дональд Трамп #флот #Венесуэла #Гренландия #национальная безопасность
Оставить комментарий

