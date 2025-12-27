Baltijas balss logotype
Бразилию и Парагвай связал мост через реку Парана за 345 000 000 USD

В мире
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: С 2026 года по нему пойдет грузовой трафик.

С 2026 года по нему пойдет грузовой трафик.

Проект стал и символом нормализации отношений между двумя странами после скандала 2024 года.

Интеграционный мост между Бразилией и Парагваем официально открыт для автомобильного движения, сообщает издание MercoPress. Церемония прошла при участии президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Президент Парагвая Сантьяго Пенья провёл отдельное мероприятие — уже на парагвайской стороне моста, соединяющего Фос-ду-Игуасу и Президенте-Франко.

Открытие моста поставило точку в 33-летней истории дипломатических переговоров и завершило трёхлетний период простоя: объект был фактически готов ещё в 2022 году, но так и не использовался. Новый переход расположен всего в семи километрах от Моста Дружбы — основной и очень перегруженной артерии между Фос-ду-Игуасу и Сьюдад-дель-Эсте. По ней ежедневно пересекают границу около 100 тысяч человек и до 45 тысяч автомобилей.

Мост длиной 760 метров был полностью построен к концу 2023 года. Однако отсутствие подъездных дорог и таможенной инфраструктуры сделало невозможным его ввод в эксплуатацию, несмотря на внушительные инвестиции - примерно 345 млн долларов США. Часть средств выделила принадлежащая Бразилии и Парагваю гидроэлектростанция Итайпу. Все бюрократические инфраструктурные проблемы были решены в итоге только к концу 2025-го.

Пока что по мосту разрешено движение только пустых грузовиков и туристических автобусов. Полноценное движение грузового транспорта ожидается не ранее конца 2026 — начала 2027 года, после ввода в эксплуатацию таможенных терминалов и сопутствующей инфраструктуры.

Проект стал и символом нормализации отношений между двумя странами после скандального 2024 года. В апреле стало известно о разведывательной операции, затронувшей парагвайские институты в контексте переговоров по энергетике Итайпу. Это спровоцировало дипломатический кризис. Администрация Лулы возложила ответственность за инцидент на предыдущее правительство, однако формально конфликт был урегулирован лишь в ноябре на переговорах высокого уровня.

Власти Бразилии и Парагвая рассчитывают, что новый мост упростит торговлю не только между двумя странами, но и с соседней Аргентиной, а также снизит нагрузку на 60-летний маршрут, давно ставший «бутылочным горлышком» для регионального экспорта. Дополнительные надежды стороны возлагают на доходы от совместной эксплуатации Итайпу, даже несмотря на сохраняющиеся споры вокруг тарифов на электроэнергию.

#Бразилия #торговля #транспорт #энергетика #таможня #дипломатия #инфраструктура #Парагвай
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    27-го декабря

    В Риге (это т.н. Латвия — карликовое государство на берегу Балтийского моря, точнее Рижского залива — это мало кто знает) длина моста через Западную Двину (на местном наречии — Даугава) составляет 803 метра, и обошёлся он латвийским и евросоюзовским налогоплательщикам более миллиарда €. Как видите, строить мосты в Южной Америке дешевле в 3 с половиной раза.

    9
    1

