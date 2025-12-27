Baltijas balss logotype
Трамп сделал жёсткое предупреждение Зеленскому перед встречей 2 2423

В мире
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп сделал жёсткое предупреждение Зеленскому перед встречей
ФОТО: Global Look Press

Трамп вынес предупреждение Зеленскому перед их встречей.

Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение украинскому коллеге Владимиру Зеленскому перед их встречей. Об этом сообщает Daily Express.

По данным источника, глава Белого дома не готов сразу поддерживать инициативы Украины. Так были прокомментированы слова о том, что у Зеленского ничего не будет, пока Трамп этого не одобрит.

24 декабря Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Документ состоит из 20 пунктов, в числе которых предоставление республике гарантий безопасности, соглашение Москвы и Киева о ненападении, увеличение численности Вооруженных сил Украины в мирное время до 800 тысяч человек и обмен пленными в формате «все на всех».

(2)
  • З
    Злой
    27-го декабря

    Нелп, именно так и сказали по телеку, ребята, от ваших запретов толку ноль, вы зря получаете деньги

    15
    3
  • A
    Aleks
    27-го декабря

    Три человека из одной и той же синагоги не могут договориться?😀 Даже не могу представить,как с ними можно договариваться,если далек от их нацистского учения?! Только с помощью автомата?!👽😈

    5
    15

