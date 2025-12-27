Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение украинскому коллеге Владимиру Зеленскому перед их встречей. Об этом сообщает Daily Express.

По данным источника, глава Белого дома не готов сразу поддерживать инициативы Украины. Так были прокомментированы слова о том, что у Зеленского ничего не будет, пока Трамп этого не одобрит.

24 декабря Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Документ состоит из 20 пунктов, в числе которых предоставление республике гарантий безопасности, соглашение Москвы и Киева о ненападении, увеличение численности Вооруженных сил Украины в мирное время до 800 тысяч человек и обмен пленными в формате «все на всех».

