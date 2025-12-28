Baltijas balss logotype
В Польше рассказали о «гигантской проблеме» в обороне, о которой забыли 1 1689

В мире
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Польше рассказали о «гигантской проблеме» в обороне, о которой забыли

В Польше заявили, что несмотря на высокие расходы на оборону, которые достигают 5% от ВВП, правительство вложило мало средств в защиту своего населения от угроз, в частности в строительство бомбоубежищ.

Об этом заявил Славомир Ценкевич, глава национального бюро безопасности Польши и ключевой советник президента Кароля Навроцкого, его цитирует Financial Times.

В публикации говорится, что с 2026 года Польша обяжет застройщиков выделять место для бомбоубежищ в большинстве новых зданий. Таким образом Польша хочет перестроить свою слабую гражданскую оборону на фоне угрозы российской агрессии.

Как отметил Ценкевич, большинство убежищ были построены в коммунистическую эпоху и сейчас находятся в плачевном состоянии. Это "гигантская проблема", добавил он.

"Мы действительно должны повысить нашу гражданскую устойчивость... В последние годы Польша сосредоточилась на модернизации вооруженных сил и забыла об этом", – сказал чиновник.

В дополнение к новому закону о строительстве, правительство премьер-министра Дональда Туска выделило в бюджете на этот год 16 млрд злотых (3,8 млрд евро) на строительство убежищ.

Города, в том числе столица Варшава, направляют часть своих собственных средств на модернизацию и расширение существующих объектов.

В декабре мэр Варшавы Рафал Тшасковский объявил о проекте по превращению городского метро в укрытие для 100 тысяч жителей, где им будут предоставлены раскладные кровати, питьевая вода и одеяла.

#Польша #финансы #оборона #гражданская оборона #города
Редакция BB.LV
