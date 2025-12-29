Baltijas balss logotype
Командующий армией Швейцарии усомнился в пользе нейтралитета 0 377

В мире
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff / Wikimedia

Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff / Wikimedia

Командующий ВС Швейцарии Зюссли усомнился в роли нейтралитета в защите страны.

Командующий Вооруженными силами (ВС) Швейцарии генерал-лейтенант Томас Зюссли усомнился в решающей роли нейтралитета в защите страны от возможных нападений. Его слова передает Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

В частности, генерал-лейтенант оспорил утверждения, что нейтралитет страны автоматически избавляет ее от риска нападения. По его словам, внеблоковый статус приносит пользу только тогда, когда его можно защитить оружием.

По словам Зюссли, Швейцария уже сталкивается с «кибератаками, дезинформацией и шпионажем». Он также заявил о якобы связи 80 жителей страны с российскими спецслужбами, но не привел доказательств.

Ранее Зюсли признался в неготовности армии страны защититься от возможного нападения.

Читайте нас также:
#безопасность #шпионаж #дезинформация #Швейцария #Россия #армия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео