В Швейцарии признались в неготовности защититься от России

В мире
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Швейцарии признались в неготовности защититься от России
ФОТО: Global Look Press

Глава Вооруженных сил Швейцарии: Армия страны экипирована лишь на треть.

Глава Вооруженных сил Швейцарии Томас Зюсли признался в неготовности армии страны защититься от возможного нападения России. Об этом он рассказал в беседе с Neue Zürcher Zeitung.

По словам Зюсли, в случае чрезвычайной ситуации будет экипирована лишь треть солдат. Он подчеркнул, что Швейцария может защитить критически важную инфраструктуру, однако не готова к полномасштабному нападению. По мнению Зюсли, если темпы реформирования вооруженных сил государства останутся прежними, Швейцария будет готова к обороне лишь к 2050 году.

В июне Швейцария решила модернизировать систему старых военных бункеров, построенных еще в годы Второй мировой и холодной войн. Отмечается, что поводом для модернизации бункеров стали растущие опасения в сфере безопасности после начала конфликта России и Украины.

#безопасность #реформы #оборона #Швейцария #Россия #политика
Видео